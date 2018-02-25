Fiskobirlik Şekerli Üründe Hedef Yükseltti!

Fiskobirlik yeni tesis yatırımı için düğmeye bastı. 30 milyon liralık yatırımla hayata geçecek olan tesis şekerli ürün üretimini 4 kat artıracak.

Yeni Yatırımlar Üretim Kapasitesini Artıracak

Kısa adı Fiskobirlik olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yeni tesis yatırımlarıyla ve üretime devam eden tesislere yapacağı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle şekerli ürün grubundaki üretim yeni yatırımlarla büyük ölçüde artacak. Yeni yatırımlar sonrasında üretim neredeyse bugünün 4 katına ulaşacak.

“Şekerli Ürün Üretimi Arttı”

Konuyla ilgili bir haber ajansına açıklama yapan birliğin yönetim kurulu başkanı Lütfi Bayraktar, şekerli ürün üretimini artırmak istediklerini, geçen 3 – 4 yılda hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini, yeni yatırımların üretime olumlu yansıyacağını ifade etti. Fiskobirlik’in özellikle kremalı ürün üretiminde ve satışında pazarın liderleri arasında yer aldığının altını çizerek, “Pazardaki ilk üç içerisinde yer alıyoruz. Bu kapsamda Fiskobirlik kendini yenilemeye devam ediyor” dedi.

30 Milyon Liralık Dev Yatırım!

Yatırımlar hakkında da konuşan birlik başkanı, Entegre Fındık İşleme Tesisleri Anonim Şirketine yönelik yatırımların devam ettiğini belirterek, “Üretim alanı artık yetmemeye başladı. Bunun için Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük bir arazi satın alındı. Arazinin büyüklüğü 28 dönüm. İşte bu araziyi şekerli ürün üretim merkezi yapmayı planlıyoruz. Buraya yapacağımız yatırım 30 milyon lirayı bulacak. 28 dönümlük arazinin 20 bin metrekaresini üretim binası olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu. Yeni fabrikanın son teknolojiyle donatılacağının altını çizerek, “Yeni yatırım dünya standartlarında olacak” dedi. Yeni yatırımın üretime geçmesi sonrasında istihdama katkılarının 750 kişilik artış kaydedeceğinin de altını çizdi.