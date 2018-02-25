Yıldız Holding Ödül Dağıttı

Yıldız Holding’in dünya genelindeki çalışanlarının katıldığı, verimlilik temeline dayanan en iyi iş uygulamalarını seçtiği “Senenin Yıldızları Ödülleri”Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahiplerini buldu.

Bu yıl 10. Kez düzenlenen “Senenin Yıldızları Ödülleri”ne dünya genelinden 154 proje başvurdu.

Senenin Yıldızları’nda yarışmaya gönderilen projelerden bu yıl elde edilen maliyet avantajı ise yaklaşık 150 milyon dolar oldu.

Amerikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Lee Shelby, törende kendi iş hayatı tecrübelerini ve geçirdiği talihsiz kaza sonrasındaki ilham verici yaşam hikayesini anlattı.

Törene iş dünyasının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Yıldız Holding grup şirketlerindeki en iyi iş uygulamalarının ödüllendirildiği “Senenin Yıldızları Ödülleri” bu yıl 10. kez düzenlendi.

2008’de 39 projeyle başlayan Senenin Yıldızları Ödülleri’ne 2017 için başvuran proje sayısı ilk senesine göre 4 katına çıkarak 154 oldu. 154 projenin Yıldız Holding’e sağladığı maliyet avantajıysa yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıldız Holding’in dünya genelindeki tüm şirketlerinden gelen projeler, Türkiye’de bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerindeki şirketlerin yöneticilerinin oluşturduğu büyük jüri tarafından incelendi.

Başarıyı Ortaya Çıkarma Ve Ödüllendirme Kültürü

Yıldız Holding, tüm dünyadaki çalışanlarına 2008’den bu yana dağıtılan Senenin Yıldızları Ödülleri ile holdingin ana hedefleri kapsamında, her yıl kendilerini ve şirketlerini bir adım daha ileriye götürecek projeler geliştirmeyi, ödüllendirmeyi bir gelenek ve holding genelinde bir kültüre dönüştürdü.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Özel Ödül

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen Özel Ödülü’nü bu sene “Sıfır İş Kazası”na verirken, “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil ve kabul edilebilir tek hedefim ‘SIFIR İŞ KAZASI’dır. Şirketlerimiz bünyesinde meydana gelen kazalar ile bu kazaların bazılarının oluş biçimi ve aldığımız önleyici tedbirler her zaman dikkatle takip ettiğim konular oldu. Hepimiz iş güvenliği odaklı düşünerek ve bu doğrultuda davranarak hem kendimiz hem de iş arkadaşlarımız için iş kazası riskini sıfırlamalıyız. Artık hepimiz İş Güvenliği konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı ve en iyi uygulamalarımızı iş arkadaşlarımızla paylaşıp cesaretlendirici ve örnek olmalıyız” dedi.

ALİ ÜLKER: Yıldız Holding Olarak Kabımıza Sığmıyoruz Türkiye'yle Birlikte Büyüyor, İstihdam Yaratıyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker şöyle konuştu:

“Yıldız Holding olarak 2017'yi 42,3 milyar TL ciro ile kapatıyoruz. Geçen yıl yüzde 22'lik bir büyümeye imza attık. Şu anda 14 ülkede toplamda 80 fabrikamız, bunların 55 tanesi ülkemizde. . Tüm atıştırmalık grubumuzun Türkiye odaklı ihracat hedefi 900 Milyon TL Büyümemizin arkasında çalışanlarımızın, çiftçimizin, tüm paydaşlarımızın gücünü hissediyoruz. Tonlarca ham madde alımıyla çiftçiler ve aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın insana dokunuyor, hayatlarına değer katıyoruz. Bu vatan topraklarının markası olan Ülker’i çiftçimiz, onların aileleriyle birlikte ileriye taşıyoruz. Çiftçilerimizden her yıl 1 milyon tonu aşan hammadde alarak birlikte büyüyoruz. Bugün baktığımızda Türkiye’de bir şehir Ülker için çalışıyor diyebiliriz. Onlardan aldığımız güçle Türk ekonomisi ve istihdamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Başarılı bir 2017’yi geride bıraktık. Geçen yıl Kerevitaş, Besler gibi güçlü bir markayı da bünyesine kadar Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi oldu. 2018 için heyecanlıyız. Türkiye’nin 81 ilinde 5600 mağaza ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pazarın en hızlı büyüyen perakendecisi olan ŞOK Marketler’in halka arz sürecini de başlattık. 2017’de de 5000 kişiyi işe alarak istihdamımızı %11 artırdık. 2018’de günde 3 ŞOK mağazası açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene de geçen sene olduğu gibi 5000 kişiyi daha istihdam edeceğiz”. , Yıldız Holding’in hedefi sadece istihdamı artırmak değil, çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı, ailelerinin yanına sağlıklı, iyi ve mutlu bir şekilde dönmeleri her zaman en büyük hedefi oldu. Bu işverenler ve iş arkadaşlarımız kadar biz liderler için de kabul görmüş bir gerçek.”

Senenin Yıldızları Ödülleri’ne Amerikalı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Lee Shelby ve Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da konuk konuşmacı olarak katıldı.

Ödüller ve Kazanan Projeler

Bu yıl 9 kategoride ödüller dağıtıldı.

Kazanan şirketler ve projeleri şöyle:

GOYA kategorisinde kazanan - KÜMAŞ - Manyezit füzyon tesisi için sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma projesi