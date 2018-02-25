Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Bu Hafta Yüzde 6,9 Arttı

Gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar bu hafta yükselişe geçti. Fiyatlardaki haftalık artış yüzde 6’yı geçerken, bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat 181 lira 47 kuruş olarak hesaplandı.

Gün Öncesi Spot Piyasada Fiyatlar Arttı

Gün öncesi spot piyasa bir haftayı geride bıraktı. Elektrik fiyatlarındaki bir haftalık değişim yukarı yönlü seyretti. Buna göre bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9 oranında artış kaydetti. Haftanın ortalama fiyatı 181,47 lira oldu.

Elektrik piyasası bu hafta işlem hacmini artırdı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin son bir haftadaki kayıtları incelendiğinde elektrik piyasası işlem hacminde 539 milyon 749 bin 747 lirayı gördü.

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı bu hafta en yüksek 23 Şubat 2018 tarihinde uygulandı. Fiyat 216 lira 46 kuruş olarak kayda geçti. haftanın en düşük fiyatı ise 20 Şubat 2018’de işleme dahil edildi. 20 Şubat tarihinde bir megavat saatlik elektrik fiyatı 100 liradan fiyatlandırıldı.

Haftalık sistem marjinal fiyat ortalaması hesaplarına göre, ortalama fiyat 174 lira 9 kuruşa denk geldi.

Spot Piyasada Günün En Yüksek Elektrik Fiyatı 215,06 Lira!

Spot piyasa bir megavat saatlik elektrik fiyatını dün belirledi. Buna göre bugün bir megavat saatlik elektrikte en yüksek fiyat 215 lira 9 kuruş olarak ilan edildi. Günün en düşük fiyatı ise 118 lira 70 kuruş seviyesinde oldu.

Spot piyasa bir megavat saatlik elektrik bugün en yüksek fiyatı saat 19’da işleme alacak. En düşük fiyatsa saat 7’de uygulanacak.