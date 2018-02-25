KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı!

Devletin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinden sonra, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını dile getiren ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu çalışmalar doğrultusunda Hazine’nin KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabileceği ve krediye ulaşımı kolaylaştıracak alacak sigortasının kullanımının yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, KOBİ'ler için alacak yönetiminin çok kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, alacakların şirket bilançolarındaki payının ortalama yüzde 30 ila yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Bu sebeple tahsilatta sorun yaşayan şirketlerin likiditesi ve karlılığının negatif etkilendiğini belirten Şimşek, şirket iflaslarının dörtte birlik bölümünün alacak tahsil edilememesi sebebiyle olduğuna işaret etti. Şimşek, dünyada aktif olarak kullanılan bir alacak yönetim mekanizmasının kurulmasının önemini dile getirdi.

Hali Hazırda Bulunan Uygulamalar Alıcıyı Zora Sokuyor

Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ’lerin alacaklarının risk yönetiminde bulunan çözümlerin genellikle faktoring, çek, doğrudan borçlandırma sistemi, mal alım teminat mektubu, ipotek gibi ürünler olduğunu anlatan Şimşek, bu çözümlerin tümünün KOBİ müşterisi olan alıcıların teminat vererek ilgili finansal şirketten temin edip satıcıya sağlayabildiği ödeme garantileri olduğunu belirterek, bu uygulamaların alıcı üzerinde maliyet, komisyon yükü oluşturan uygulamalar olduğunu ifade etti.

Devlet kuruluşlarının genellikle ihracata teşvik etmek için uzun vadeli yatırım ürünleri veya emtia ihracatından oluşan ticari alacaklara yönelik teminat sağladığını dile getiren Şimşek, Türkiye'de bu konuda Türk Eximbank'ın örnek olduğunu anımsattı. Özel sigorta şirketlerinin ise uluslararası ve yurt içi ticaretten oluşan ve genellikle kısa vadeli (180 Gün) alacaklara yönelik teminat, tahsilat ve tazminat hizmeti sunduğunu anlatan Şimşek, Türkiye'de bu tür çalışmalar yürüten 3 şirketin hizmet verdiğini aktardı.