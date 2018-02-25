KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı!
Advert Advert Advert

KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı!


KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı!
KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 25-02-2018 Saat: 13:40
Anasayfa Eko Gündem KOBİ’lerin Alacak Tahsilatına Yönelik Sigorta Çalışmalar Başladı!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, devletin sağladığı KGF desteğinden sonra KOBİ'leri alacak tahsil edememe riskine karşı koruyacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Devletin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinden sonra, KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını dile getiren ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu çalışmalar doğrultusunda Hazine’nin KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabileceği ve krediye ulaşımı kolaylaştıracak alacak sigortasının kullanımının yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, KOBİ'ler için alacak yönetiminin çok kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, alacakların şirket bilançolarındaki payının ortalama yüzde 30 ila yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Bu sebeple tahsilatta sorun yaşayan şirketlerin likiditesi ve karlılığının negatif etkilendiğini belirten Şimşek, şirket iflaslarının dörtte birlik bölümünün alacak tahsil edilememesi sebebiyle olduğuna işaret etti. Şimşek, dünyada aktif olarak kullanılan bir alacak yönetim mekanizmasının kurulmasının önemini dile getirdi.

Hali Hazırda Bulunan Uygulamalar Alıcıyı Zora Sokuyor

Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ’lerin alacaklarının risk yönetiminde bulunan çözümlerin genellikle faktoring, çek, doğrudan borçlandırma sistemi, mal alım teminat mektubu, ipotek gibi ürünler olduğunu anlatan Şimşek, bu çözümlerin tümünün KOBİ müşterisi olan alıcıların teminat vererek ilgili finansal şirketten temin edip satıcıya sağlayabildiği ödeme garantileri olduğunu belirterek, bu uygulamaların alıcı üzerinde maliyet, komisyon yükü oluşturan uygulamalar olduğunu ifade etti.

Devlet kuruluşlarının genellikle ihracata teşvik etmek için uzun vadeli yatırım ürünleri veya emtia ihracatından oluşan ticari alacaklara yönelik teminat sağladığını dile getiren Şimşek, Türkiye'de bu konuda Türk Eximbank'ın örnek olduğunu anımsattı. Özel sigorta şirketlerinin ise uluslararası ve yurt içi ticaretten oluşan ve genellikle kısa vadeli (180 Gün) alacaklara yönelik teminat, tahsilat ve tazminat hizmeti sunduğunu anlatan Şimşek, Türkiye'de bu tür çalışmalar yürüten 3 şirketin hizmet verdiğini aktardı.

Mehmet Şimşek KOBİ Alacak Yöneimi KGF Kredi Garanti Fonu Alacak Sigortası
KREDİ HABERLERİ
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Memur Olduktan Kaç Ay Sonra Konut Kredisi Çekilebilir?
Memur Olduktan Kaç Ay Sonra Konut Kredisi Çekilebilir? Günümüzde konut sahibi olmak sanıldığı kadar kolay olmadığı için pek çok kişi tarafından banka kredisi kullanılıyor.
Sanatkarlar Ticari Kredi Çekebilirler Mi?
Sanatkarlar Ticari Kredi Çekebilirler Mi? Ticari kredi ticari işletme ve KOBİ’lerin bankalardan nakit ihtiyaçları sonucunda alabilecekleri para olarak ifade ediliyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TOKİ Şehit Ailelerini Sıfır Faizle Konut Sahibi Yapacak!
TOKİ Şehit Ailelerini Sıfır Faizle Konut Sahibi Yapacak!
Türkiye’nin Altın Üretimi Günden Güne Azalıyor!
Türkiye’nin Altın Üretimi Günden Güne Azalıyor!