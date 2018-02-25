Yerli Üretim Göz Lensleri 60 Ülkeye İhraç Ediliyor

Son 8 sene içinde katarakt ameliyatı olan 3 milyon kişiye VSY Biotechnology’nin göz içi lenslerinin implante edildiğini bildiren VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, bu süreçte 3 milyon kişinin tekrar problem yaşamadan görebilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Göktekin, VSY Biotechnology’nin geliştirdiği göz içi lenslerin özellikle Almanya, Japonya, Brezilya, Filipinler, Rusya ve Güney Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde tercih edildiğine işaret etti. Göktekin, Türkiye'de yerli olarak üretilen yüksek biyo-teknoloji ürünü göz içi lenslerin 60 ülkeye ihraç edildiğini vurguladı.

Şirketinin satış rakamları hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerde Göktekin, 8 sene içinde 3 milyon kişiye VSY Biotechnology’nin göz içi lenslerinin implante edildiğini belirterek, şirketin Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde tasarladığı ve tesisinde ürettiği göz içi lensleri sayesinde 3 milyon kişinin tekrar sorunsuzca görebildiğini aktardı. Dünyada 3 milyon kişinin Türk üretimi göz içi lensi sayesinde gördüğünü burgulayan Göktekin, VSY Biotechnology’nin insanlara görme yetisi kazandırdığı için gurur duyduğunu dile getirdi.

Görme Bozukluğunu Tamamen Ortadan Kaldırıyor

Şirketin hedefleri doğrultusunda, bireylerin yaşam kalitesini artırmak için son teknoloji ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üretmeyi amaçladığını belirten Göktekin, İnovatif Ar-Ge projeleri ve güçlü üretimleriyle misyonlarını gerçekleştirmekten ve bu başarılarını sürdürülebilir kılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

VSY Biotechnology'nin Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini aktaran Göktekin, Ar-Ge çalışmaları sayesinde dünya çapında göz teknolojisini geliştirdiklerini belirterek, sinusoidal optik yapısı ve Seamless Vision Technology (SVT) üretim yöntemiyle dikkat çeken “AcrivaUD Trinova” lenslerin dünya çapında patent başvurularının bittiğini anlattı. AcrivaUD Trinova lenslerin göz kataraktını gidermesinin yanı sıra uzak, yakın, orta ve ara mesafelerde devamlı görüş özelliği sağladığını anlatan Göktekin, bu şekilde lenslerin Trinova gözlük bağımlılığını bitirdiğini belirtti.