Deniz Üstü Rüzgar Projesi İçin Potansiyeli En Yüksek Bölge Ege Denizi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve bu sene ihalesinin yapılacağı düşünülen Türkiye’nin ilk off-shore Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar santrali olacak proje için, dünyada en yüksek rüzgar potansiyeline sahip bölgesi olarak Ege Denizi ön plana çıktı. Sektör yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalara göre, genelde 20 metre ile 50 metre arasında değişen derinliğe kurulan off-shore santrallerin ilk örneğinin "Near Shore" (Yakın Deniz) şeklinde yapılacağı düşünülüyor. Türkiye’de denizlerin okyanus derinliğinde olmaması maliyetleri de düşürecek.

Bakan Albayrak’ın, dünyadaki en büyük off- shore rüzgar enerjisi santrali için YEKA ihalesinin bu sene gerçekleştirileceğini açıklaması üstüne, en yüksek rüzgar potansiyeline sahip bölgeler içinde Ege Denizi ön plana çıktı. Bu sene baharda ihale koşullarının belirleneceği projede, özellikle Ege Bozcada'nın kıta sahanlığı içinde olan bölümü, Gökçeada açıkları, Çanakkale bölgesi ve Saros Körfezi ve Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yüksek potansiyel olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Off Shore Potansiyeli 32 Bin Megavat

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde dünya birinciliğine ulaşması için yapılan bu açıklamaların çok kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım, özellikle son 10 sene içinde rüzgar enerjisinde 7 bin megavat kurulu güce sahip olunmasının ilerleyen süreçte gereken tüm bilgi ve tecrübenin kazanılmasına fırsat verdiğini belirtti. Yıldırım, YEKA projeleri sayesinde kurulu gücün arttırılmasının yanı sıra endüstride de güzel gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Günümüz şartlarında Avrupa'da rüzgardan üretilen elektriğin yüzde 13'lük bölümünün off- shore santrallerden elde edildiğini bildiren Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope Başkanı Giles Dickson, Türkiye'nin off- shore rüzgar potansiyelinin de çok yüksek olduğunu belirtti. Dickson, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de off- shore potansiyelinin 32 bin megavat olduğunu aktardı.