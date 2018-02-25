Ekonomi Bakanlığı İhracatçıları Tek Tek Gezdi

Ekonomi Bakanlığı, ihracatta rekorlar yılı olarak belirlediği 2018 yılı için ortaya koyduğu 169 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmaları fabrikalarında ziyaret ederek sağladığı destekleri anlattı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinde 100 ihracatçı firmayı ziyaret eden Ekonomi Bakanlığı heyetleri, firma ziyaretlerinin ardından eş zamanlı toplantılar ile ihracatçı iş adamları ve firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin 2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almasını hedefleyen Ekonomi Bakanlığı, Manisa iş dünyası temsilcileri ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa TSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyesi Banu Tatlıcıoğlu Sevimli ve firma temsilcileri katıldı.

Manisa iş dünyası temsilcilerinin büyük bir ilgi gösterdiği toplantıda,Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı 23,24 ve 25.Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ve firmaların taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Manisa’da iki gün boyunca 100 firmayı ziyaret ettiklerini belirten Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı 23,24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, neden böyle bir çalışma yaptıklarıyla ilgili firma temsilcilerine bilgi verdi.Yüksel, bugüne kadar bin 600 işletmeyi bizzat ziyaret ettiklerini kaydederek, bu ziyaretlerin Mayıs ayı başına kadar devam edeceğini vurguladı. Yüksel, böylece 81 ili tamamlamış olacaklarını ifade etti. Bu ziyaretlerde hedeflenen konunun Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının, sanayideki işletmeleri ziyaret etmek ve sahada birebir görüşmek olduğunu söyleyen Yüksel,özellikle ihracata yönelik çalışan firmaların dertlerini, sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu belirtti. Yüksel, “Bu ziyaretlerde en büyük amacımız, en büyük hedefimiz sorunları tespit etmek, talepleri almak, yaşanan sıkıntılar varsa bunları öğrenmektir. Bu konuda sahadan ciddi öneriler aldık. Sahada yaşanan ciddi problemlerle ilgili bilgi sahibi olduk. Bu anlamda birde önemli olan sahada yaşanan bilgi kirliliği varsa onları da ortadan kaldırmaya vesile oldu. Değerli Bakanımız Nihat Zeybekci’ye de teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Eş zamanlı toplantılarını Manisa’nın yanı sıra Afyon ve Aydın’da da gerçekleştiren Ekonomi Bakanlığı,iki ilde de ihracatçı firmaları ziyaret etti ve ardından firma temsilcileri ile toplantıda buluştu. Aydın’da gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz başkanlık etti. Heyette İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alper Eriten, Dış Ticaret Uzmanları Deniz Arazi, Oğuzhan Yüksel, Samed Temel, Muhammed Fatih Çetinkaya ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Aysun Giray yer aldı.



Aydın’da firma ziyaretleri gerçekleştiren 2. heyettte Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vahap Metin Değer, Dış Ticaret Uzmanları Ahmet Güneş, Cezmi Beşoğul ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Seçil Önel yer aldı.

Afyon’da gerçekleştirilen firma ziyaretlerine katılan heyet ise Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, AB Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Kısa, Dış Ticaret Uzmanları Gökhan Adanalı, Volkan Türkmen, Mustafa Göktuğ Bayrı, Gökhan Üsküdar ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Merve Balta yer aldı. Ayfon’da firma ziyaretleri gerçekleştiren 2. heyet Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karabörklü, İhracat Gelir Uzmanı Asım Çalış, Dış Ticaret Uzmanları İsmail Tulukcu, Mansur Küçük ve Suat Gülsoy isimlerinden oluştu. Aydın ve Afyon’da ihracatçı firmaların büyük ilgisiyle takip edilen toplantılarda tüm sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı ve firma temsilcilerine sorunlarının çözümlerine ve isteklerine yönelik gerekli bilgilendirmeler sağlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin firmalarımıza doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri, Mayıs ayının ilk yarısına kadar diğer bölgelerimizdeki illere yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecek.