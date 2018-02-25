Emekliler Derneği’nden Talep Geldi! Ek Ödemeler 2 Katına Çıkacak
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Emekliler Derneği’nden Talep Geldi! Ek Ödemeler 2 Katına Çıkacak


Emekliler Derneği’nden Talep Geldi! Ek Ödemeler 2 Katına Çıkacak
Emekliler Derneği’nden Talep Geldi! Ek Ödemeler 2 Katına Çıkacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 25-02-2018 Saat: 14:53
Anasayfa Eko Gündem Emekliler Derneği’nden Talep Geldi! Ek Ödemeler 2 Katına Çıkacak

12 milyon emekliye ek ödeme zammı yapılacak. Yapılacak ek ödemeler 179 liraya ulaşacak.

Senenin iki döneminde enflasyon oranına göre zam alan emekliler için ek ödeme zammının ne kadar olacağı merak konusu. Türkiye Emekliler Derneği’nin talep ettiği ek ödemeler yeniden gündeme geldi. Vergi iadesinin yerine, ek ödeme yapılması yönünde karar alınmıştı. Ek ödeme oranı maaşın yüzde 4 ila yüzde 5'i oranında yapılırken, artık en az yüzde 8 oranında yapılması hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği’nin talebi onaylanırsa SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i kadar ek ödeme alacak. Bu durumda emeklilerin çoğunun ek ödemesi 2 katına çıkacak.

Şu anda bu sene maaşı bin 18 liradan daha düşük olan emekliler yüzde 5, maaşı bin 18 liradan daha yüksek olan emekliler yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla beraber hesaba yatıyor. Yüzde 8 oranındaki talebin onaylanması halinde, maaşı 2 bin lira olan emeklilere 80 lira ek ödeme verilirken bu rakam 160 liraya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş 4 bin 481 lira 25 kuruş tutarında. Bu emeklilere şu anda aylık 179.24 lira ek ödeme yapılıyor. Ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkması halinde bu ek ödeme 358 lira 48 kuruşa yükselecek.

Temmuz Ayında En Az Yüzde 4 Oranında Fark Ödenecek

Açıklanan enflasyon verileri kapsamında, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam miktarının yüzde 4.02 oranında olacağı netlik kazandı. Buna ek olarak, Temmuz ayına kadar açıklanacak enflasyon rakamları bu oranı değiştirebilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri Temmuz ayında toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 oranında zam alırken, açıklanacak enflasyon oranı kadar da fark alacak.

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