Amerika Diyanet Merkezi’nde Türk Mutfağı Tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Nisan 2016 tarihinde Maryland’de bulunan “Diyanet Center of America” (Amerika Diyanet Merkezi) açılışının ardından tören ikramlarını üstlenen Do&Co’nun kurucusu Atilla Doğudan’la kısa bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğudan’a külliyeye Türk mutfağını iyi tanıtan bir restoran açması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu gelişmeden sonra Erdoğan, Doğudan’a ABD’nin hangi şehirlerinde Do&Co mutfaklarının bulunduğunu sorarak bilgi almıştı. Sonrasında Erdoğan, Maryland’ın Washington’a yakınlığına dikkat çekerek, Doğudan’a Maryland’de bulunan Diyanet Merkezi’ne Türk mutfağı açması halinde Do&Co’nun Washington’da da varlığını sürdürebileceğinden bahsetmişti. Do&Co’nun New York, Los Angeles ve Chicago’da hizmet verdiğini dile getiren Doğudan, Los Angeles’a 15 milyon dolar değerinde yatırım yaptıklarını belirtmişti.

Yaşanan son gelişmelerde Doğudan, Maryland’de bulunan “Amerika Diyanet Merkezi”nde Türk restoranının açılacağını bildirdi. Do&Co’nun Allianz Arena’daki varlığı hakkında yapmış olduğu açıklamalarda Doğudan, Allianz Arena’daki büfelerin ve bütün yeme- içme hizmetinin kendileri tarafından sağlandığını vurguladı. Bayern Münih- Beşiktaş maçında 6 bin 500’ü VIP misafir olmak üzere 74 bin kişiye hizmet sunduklarını belirten Doğudan, dünyada hizmet veren 60 havayolu şirketine havada ya da havalimanlarında hizmet sunduklarına işaret etti.

Şirket ABD Ve İngiltere’de Faaliyet Göstermeye Devam Ediyor

British Airways’in New York- Londra uçuşlarında ikram hizmeti verdiklerini anlatan Doğudan, Lufthansa da New York JFK’den Almanya’ya uçuşlarındaki uçak içi ikramlarının, Lufthansa Heathrow’da bulunan özel yolcu salonunun işletmesinin kendilerinde olduğunu dile getirdi. Çeşitli şirketlerin Turkish-Do&Co’nun THY’ye verdiği hizmetin aynısını istediğine dikkat çeken Doğudan, THY ile anlaşmalarının sona ermesine karşın Do&Co’nun ABD ve İngiltere’de büyümeye devam ettiğini ifade etti. Doğudan, Viyana merkezli Türk yatırımcı olarak dünyadaki ikram sektöründe adından sıkça söz ettiriyor.