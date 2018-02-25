2018 Ocak Otomotiv Üretim Rakamları Açıklandı! Üretim Geriledi

Aynı süreçte otomobil üretimi ise yüzde 9 oranında gerileyerek 85 bin 368 adete düştü. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Ocak 2018 dönemine ait otomotiv üretim sonuçlarını bildirdi. Bu sene Ocak ayında toplam pazar aynı seviyede kalarak 36 bin 53 seviyesinde belirlendi. Bu süreçte otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında artış göstererek 26 bin 611 adet olarak belirlendi.

Ticari araç grubu üretimi Ocak ayında yüzde 13 artış gösterirken, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 10, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 60 oranında arttı. Bir önceki senenin Ocak ayına kıyasla ticari araç pazarı yüzde 10 oranında ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 oranında gerilerken, ağır ticari araç grubu pazarı yüzde 19 oranında artış gösterdi. Ağır ticari araç grubundaki bu pazar artışı baz etkisinden kaynaklanıyor. Pazar daralması son 3 senede yüzde 50 seviyesine çıktı.

2018 Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla, toplam otomotiv ihracatı adet olarak yüzde 9, otomobil ihracatı yüzde 4 oranında geriledi. Bu süreçte, toplam otomotiv ihracatı 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise 73 bin 408 adet seviyesindeydi.

Bu Süreçte Otomobil İhracatı Yüzde 4 Arttı

Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim nedeniyle dolar bazında yüzde 12 oranında artış gösterirken, euro bazında yüzde 2 geriledi. Bu süreçte toplam otomotiv ihracatı 2.334 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 4 oranında artışla 951.6 milyon dolar tutarına yükseldi. Euro bazında otomobil ihracatı yüzde 9 gerileyerek 781.8 milyon euro tutarında gerçekleşti.

Aynı süreçte otomobil üretimi, bir önceki seneye kıyasla yüzde 9 gerileyerek 85 bin 368 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında traktör üretimi yüzde 26 oranında artışla 4 bin 564 adete yükseldi. Traktör üretiminde 2008 Ocak ayı ve 2018 Ocak ayı verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirlendi.