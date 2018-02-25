Türkiye’nin Altın Üretimi Günden Güne Azalıyor!

2001 senesinde Bergama- Ovacık’ta altın üretiminin başladığını anımsatan Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, şu anda 13 madenin kullanımda olduğunu aktardı. Dünyadaki altın yataklarının oluşum modelleri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin jeolojik yapısı özellikle Batı Anadolu bölgesinin ABD’de en fazla altın üretimi gerçekleştirilen Nevada ve Kaliforniya bölgelerinin jeolojisiyle çok benzerlik gösteriyor. Bunun tespit edilmesinin ardından Prof. Dr. Ayhan Erler 1997 senesinde bilimsel bir çalışma yaparak, Türkiye’nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton olabileceğini ispatladı.

Altın madenciliğinde 1 milyar dolar altın aramaları için, 3 milyar dolar yatırımlar için olmak üzere şimdiye kadar 4 milyar dolar harcandığını bildiren Yücel, bu aramalar neticesinde 8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirtti. 2001 senesinde 1.4 tonla başlayan altın üretiminin 2012 senesine kadar artış gösterdiğini vurgulayan Yücel, 2012'de altın üretiminin 33.5 ton olduğunu anımsatarak, 2012'den sonra izin sürecinde yaşanan problemler sebebiyle üretimin azalmaya başladığını anlattı. Yücel, 2017'de altın üretiminin 21 ton seviyesine düştüğüne dikkat çekerek, 2001- 2017 seneleri arasında 273 ton altın üretildiğini ve devlete 55 ton altına eş değer vergi ödendiğini açıkladı.

Altın Arama Çalışmalarına 12 Milyar Dolar Kaynak Ayrılmalı

23 sene içinde Türkiye’nin 3 bin 649 ton altın ithal aldığını belirten Yücel, ülkenin kuyumculuk ve mücevherat sektöründe dünyada İtalya’dan sonra ikinci sırada bulunduğunu vurgulayarak, alınan altınların katma değeri yüksek ürünler haline getirilerek senede 2.5- 3 milyar dolar tutarında altın takı ihracatı yaptığını anlattı.

Türkiye’nin senelik altın talebinin 150 ton civarında bulunduğunu dile getiren Hasan Yücel, ülkenin altın ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilecek güce sahip olduğuna işaret ederek, buna rağmen altın ithalatına her sene 5- 7 milyar dolar ödediğini bildirdi. Şu anda 150 tonluk altın talebinin yüzde 15’lik bölümünün Türkiye'deki üretimle karşılandığını aktaran Yücel, kalan bölümün ithal alındığını ifade etti. Türkiye’nin 6 bin 500 tonluk altın potansiyelinin şimdiye kadar 900 tonluk bölümünün rezerve dönüştürüldüğüne dikkat çeken Yücel, kalan 5 bin 600 ton altının tespit edilmesi için maden aramalarına 12 milyar dolar risk sermayesi harcanması gerektiğini bildirdi.