Mevsim Normallerinin Üstündeki Hava Şartları Lastik Satışlarına Darbe İndirdi!

Bu sene kış ayı mevsim normallerinin üstünde bir seyir izlerken, şubat ayının sonlarına yaklaşılmış olunmasına karşılık, özellikle en büyük araç parkına sahip olan Marmara genelinde etkisini gösteren bir kar yağışına rastlanmadı. Kar yağışı olmaması dolayısıyla ise en büyük zarara uğrayanların başında lastik satıcıları geldi.

Satışlar Yüzde 80 Artış Göstermişti

Yoğun şekilde kar yağışı beklentilerine dair haberler, geçtiğimiz aralık ayı içerisinde lastik satıcılarını stok yapmaya, tüketicileri ise uygun kampanyalar gözeterek alım gerçekleştirmeye yönlendirmişti. E-ticaret sitelerinden yapılan açıklamalar doğrultusunda satışların söz konusu dönem içerisinde yüzde 80 civarlarında bir artış yaşadığı ifade edilmişti. Fakat aralık ayının ardından beklenen karın bir türlü yağmaması yeni satışları büyük ölçüde etkiledi.

Bahsi geçen konu hakkında açıklama ise Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Güngör Kılınç'tan geldi. Kılınç açıklamalarında, bu sene ağır kış şartlarının gözlemlenmediğini dile getirerek, bundan dolayı satışlarda ciddi oranda azalma meydana geldiğini bildirdi. Dernek üyelerinin stokları eritememekten dert yandığını söyleyen Kılınç, bu durumun ise tüketici eğilimleri kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Lastiklerin 10 Yıl Raf Ömrü Var

Kış lastiğine yönelik stokların döneminden önce gerçekleştirildiği bilgisini aktaran Kılınç, satışı yapılamayan lastiklerin elde kaldığını ve bir sene sonra tekrardan satışa çıkartıldığını belirtti. Bahsi geçen durumun hem cirolarda düşüşe neden olduğunu hem de ekstra depolama maliyeti anlamını taşıdığını aktaran Kılınç, lastiklerin 10 senelik raf ömürlerinin bulunduğunu fakat tüketicilerin bu konuda bilinçli olmadığını ifade etti. Kılınç, durumun böyle olmasından dolayı zorluk çektiklerine vurgu yaparak, fiyatları düşürmek zorunda kalabildiklerini sözlerine ekledi.