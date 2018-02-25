TOKİ Şehit Ailelerini Sıfır Faizle Konut Sahibi Yapacak!

Yaklaşık olarak bir sene öncesinde inşasına başlanılan alanda yer alan örnek daireleri gezerek incelemelerde bulunan ve tamamlanması gerekli olan eksikliklerin tespitini yapan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan, söz konusu incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TOKİ Gaziantep'e 21 Bin Konut Yaptı

Gaziantep'in TOKİ'nin en fazla iş yaptığı şehirlerden biri konumunda yer aldığının altını çizen Turan, bu çerçevede Gaziantep'te 21 bin civarında konut yapıldığını dile getirdi. Kentte bulunan Kuzey Şehir'in ülkeye örnek teşkil edecek bir proje olduğuna vugru yapan Turan, şehit aileleri ve gaziler adına yapılan Mavikent Konutlarının da özel olduğunu söyledi.

Projenin faaliyete alınmasında Şahinbey Belediyesi ile iş birliği gerçekleştirdiklerini bildiren Turan, söz konusu projenin Gaziantep'te ikamet eden şehit aileleri, gaziler ve bu kişilerin yakınları adına yapılmış bir proje olduğunu bildirdi. Projenin kendileri açısından önem taşıdığını söyleyen Turan, projeyi yakından takip ettiklerine değindi.

Projede yer alan blokların, çevrede bulunan yapılar ile kıyaslandığında daha az kattan oluştuğunu ifade eden Turan, projede sosyal alanlarında var olduğunu belirterek, projeye kendileri oturacakmış gibi özen gösterdiklerini dile getirdi.

Projede 643 Konut Bulunuyor

Bahsi geçen projede emeği bulunan herkese teşekkürlerini ileten Turan, proje üretmenin başka olduğunu, bu projeleri hayata geçirmenin başka olduğunu aktardı. Konutların bu sene içerisinde yaz aylarında teslim edileceği bilgisini paylaşan Turan, 643 konut bulunduğunu ve bu konutların hepsinin şehit ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine teslim edileceğini bildirdi.

Turan basın mensuplarına yaptığı açıklamasında projenin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini söyleyerek, konutların uygun koşullardan alındığını ve diğer vilayetler de de şehit aileleri ile gazilere konut verdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Turan, bu projede ödemelerin 240 ay vadeli olacağını aktararak, konutları ilk kez alanlara sıfır faiz uygulanacağını, diğer kişilere ise en düşük endeksten verileceğini dile getirdi.