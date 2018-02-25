Kibar: Otomotivde En Büyük Sıkıntı ÖTV'nin Yüzde 45'den Başlaması

Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, otomotiv sektörüne yönelik önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi. Kibar, Özel Tüketim Vergisi'nin yüzde 45 seviyesinden başlamaması gerektiğini dile getirerek, söz konusu oranın oldukça yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Yeni Bir Yatırım Olabilir

Konuşması sırasında yeni yatırımlar hakkında da bilgi aktaran Kibar, yüksek seviyedeki faiz oranlarının satışlar baz alındığında yüzde 1 ila yüzde 2 seviyesinde düşüşlere sebebiyet verebileceğini aktardı. Otomotiv yan sanayisinde yeni bir yatırım gerçekleştirebileceklerini dile getiren Kibar, Hyundai özelinde halihazırdaki kapasiteyi üst seviyelere taşıyacak bazı kararlarının olduğunu fakat şu an açıklayamadığını ifade etti.

Elektrikli ya da diğer alternatif sistemlerle motor gücüne dayanan vergilendirme konusunda bazı avantajlar sağlanmasının nihai tüketicilerin yanında yatırımların cezbedilmesine ve yeni platformlara katkıda bulunacağını söyleyen Kibar, platformların yatırımlarını cezbedebilmek adına ekstra fırsatların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Otomotiv konusundaki en büyük problemlerinin ilk giriş segmentinde bulunan, A ve B segmentindeki ürünleri üretmelerine rağmen, Özel Tüketim Vergisi'nin yüzde 45 seviyesiyle başlaması olduğunu aktaran Kibar, sıfırdan 1600 cc'ye kadar tek segmentin bulunmasının yanlış olduğunu ifade ederek, bahsi geçen aralıkta bir, iki kırılımın bulunması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Her Ülke Kendi Üretimine Korumacılık Yapıyor

Kibar, yerli üretime destek verilmesine yönelik soruyu cevaplandırarak, herkesin korumacılık yaptığını dile getirerek, her ülkenin kendi markasını her türlü platform çerçevesinde ön plana çıkarmaya çalıştığını aktardı. Avrupa Birliği ülkeleride dahil olmak kaydıyla, kendi ülkesinde üretimi gerçekleştirilen bir ürüne korumacılık yapmayan bir tane ülkenin dahi bulunmadığını işaret eden Kibar, otomotiv pazarının içinde bulunduğumuz dönemde geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 1 ila yüzde 1.5 seviyelerinde daha düşük bir seyir izlediğini söyledi.