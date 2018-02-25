Gurbetçi Sayısı Artarken, Kişi Başı Gurbetçi Harcamaları Azaldı

AKTOB'un raporundan yapılan derleme doğrultusunda, Türkiye'ye geçtiğimiz sene içerisinde yurt dışından Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa sınır kapılarından Suriyeli girişleri haricinde toplam olarak 38 milyon 620 bin 346 kişinin giriş yaptığı belirtildi. Söz konusu rakamın 32 milyon 79 bin 527'den oluşan bölümünü yabancıların oluşturduğu ifade edilirken, 6 milyon 540 bin 819 kişiden oluşan bölümünü ise yurt dışında yaşayan ve ülkeye tatil yapmak için gelen vatandaşların oluşturduğu bildirildi.

Gurbetçi Sayısı Arttı

Geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısının, 2016 senesine kıyasla 440 bin 985 kişi artış gösterdiği vurgulanırken, 2016 senesinde ülkemize giriş yapan gurbetçi sayısının 6 milyon 99 bin 924 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Yine geçtiğimiz sene içerisinde 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar seviyesinde hesaplanan toplam turizm gelirinin ise 20 milyar 222 milyon 971 bin dolarlık bölümünün yabancı turistlerin harcamalarından oluştuğu, 5 milyar 908 milyon 752 bin dolarlık bölümünün ise gurbetçi harcamalarından oluştuğu ifade edildi.

Kişi başına ortalama harcamanın 681 dolar seviyesinde hesaplandığı dile getirilirken, yabancı ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcamasının ise 630 dolar olduğu, gurbetçilerin kişi başına harcamasının 903 dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Gurbetçi Harcamaları Düşüşte

Gurbetçilerin harcamasında 2016 senesine kıyasla kişi başına 75 dolar seviyesinde gerileme kaydedildiği vurgulanırken, 2016 senesinde ülkemize gelen ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başına harcama ortalamasının 978 dolar olduğu bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, dünya genelinde turist harcamalarının kişi başına düşen miktarının bin dolar seviyesinde bulunduğunu ve Türkiye'de de bahsi geçen rakamın görülmesi gerektiğini vurguladı. 2014 senesine kişi başı 850 dolar ortalama ile gelindiğine değinen Yağcı, 2016 senesinde yaşanan krizde ve sonrasında fiyatlardan büyük oranda ödün verildiğini fakat bu durumun aşıldığını sözlerine ekledi.