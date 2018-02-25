Gıda Fiyatlarının Enflasyona Etkisini Minimize Etmek İçin Yeni Paket!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde, gıda fiyatlarının enflasyon verisi üstünde oluşan etkisinin minimize edilmesi adına önem taşıyan bir paket ile enerji alanında akü ve depolama hakkında oldukça kritik bir yatırımın yakın bir zaman dilimi içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci konuşmasında bu yeniliklerin yanı sıra tekstil sektörüne ilişkin teşvik düzenlemelerinin gerçekleştirileceği bilgisini paylaşarak, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde enerji saklama ve akü ile alakalı ve bunun yüzde 100'lük bölümünün ülke sınırları içerisinde üretiminin gerçekleştirilmesi ile alakalı oldukça önem taşıyan bir yatırımın Türkiye'ye kazandırıldığının görüleceğini dile getirdi.

Yeni Bir Enflasyon Paketi Geliyor

Enflasyon ile mücadele edileceğine vurgu yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu kapsamda özellikle aşırı şekilde oynak olan gıda fiyatlarının enflasyon verisi üstünde bulunan etkisinin en düşük seviyeye indirilmesi adına büyük öneme sahip bir paketin yakın bir zaman dilimi içerisinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanacağının altını çizdi.

Açıklamaları esnasında, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ile alakalı da teşvik düzenlemelerine gidileceğini işaret eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, daha öncesinde sağlanan teşvikleri güncelleyen, modernizasyon, yenileme ve kapasite ile alakalı destekleri de barındıran kombinasyonları tekrardan faaliyete alacaklarının bilgisini verdi.

Öte yandan sağlanan teşviklerle bu sene içerisinde ülke genelinde 100 milyar doları aşkın özel sektör yatırımının gerçekleştirileceğini de ifade eden Bakan Zeybekci, geçtiğimiz senenin mart ayının sonu itibariyle Türkiye'nin yüzde 6 seviyesinde büyüme göstereceğini söylediklerini anımsatarak, Türkiye'nin büyüme performansının 2018 senesinde de beklentilerin üstünde geleceğini işaret etti.