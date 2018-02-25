Günümüzde konut sahibi olmak sanıldığı kadar kolay olmadığı için pek çok kişi tarafından banka kredisi kullanılıyor. Bankalar tarafından evin değerinin büyük bir kısmı konut kredisi adı altında verilebiliyor. Farklı faiz seçenekleri ve ödeme kolaylıkları ile birlikte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek olan bankalarında çeşitli şartları bulunuyor. Kredi başvurusu yapan vatandaşların kredi notu ve istenen şartları sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Bu değerlendirme sonrasında olumlu ya da olumsuz bir yanıt veriliyor.

Memurlara Özel Kredi Veren Bankalar

Bankalar ödemeleri kontrol altına alabilmek için müşterilerden bazı güvenceler isterler. Özellikle devlet memurlarının kredi başvuruları özel sektör çalışanlarına göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Memurların ödeyebilecekleri şekilde düzenlenen özel kredi seçenekleri zaman zaman bankalar tarafından kampanya olarak piyasaya sunuluyor. Özellikle devlet bankaları memurlara özel kredi imkanlarıyla sık sık ön plana çıkıyorlar. Ancak özel bankalarında memurlara özel kredi verdikleri ve memurlara özel bir ödeme planı çıkardıkları biliniyor. En uygun seçeneklere sahip olan bankanın bulunması için detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Peki memur olduktan kaç ay sonra konut kredisi çekilebilir? Bu soru pek çok memur adayı ya da yeni memurların en çok merak ettikleri sorular arasında yer alıyor.

Konut kredisi yüksek miktarlı bir kredi seçeneği olduğu için şartların daha ağır olduğu ve değerlendirmelerin daha detaylı yapıldığı bir tür olarak ifade ediliyor. Günümüzde kredi verme şartları esnetilmişken yüksek miktarlı kredilerde özellikle gelir tablosu, güvencesi ve daha pek çok ayrıntı banka tarafından değerlendirmenin olumlu olması açısından önem teşkil ediyor. Memurlar için kredi almak sabit bir gelirleri olduğu için daha kolayken bu durumda bir kişinin göreve başladıktan birkaç ay sonra kredi başvurusu yapabileceği belirtiliyor. Göreve başladıktan yaklaşık 4 ay sonra yapılacak başvurular bankalar tarafından yeterli olarak görülüyor.