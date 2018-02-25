Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?

Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle düzenli ve sabit bir geliri olan memurlara daha hızlı bir şekilde kredi onayı veren bankalar müşteri portföyünde memurlara ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor. Çeşitli kredi türleri bulunurken bunlar arasında en çok konut kredisinin tercih edildiği tespit edildi. Son dönemlerde özellikle kamu lojmanlarının satılacağına yönelik çıkan haberler çeşitli soru işaretlerini de gündeme getirdi. Özellikle memurlar lojmanı satın almak için kredi çekebilirler mi? sorusu akıllarda yer etmeye başladı.

Lojmanlar Artık Satılabilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal geçtiğimiz aylarda Torba Yasa ile hayata geçirilen yeni bir düzenleme hakkında açıklama yaptı. Eski zamanlardan kalan kamu taşınmazlarının satılması için harekete geçildiği öğrenildi. Kamuya ait olan lojmanların satışa çıkarılmasına karar verildi. Böylece hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de yeni lojmanların yapımı için gelir elde edilmiş olacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından kamunun elinde çok sayıda kamu lojmanı olduğu tespit edildi. Hem eskimiş hem de şehirlerin tam ortasında bulunan lojmanlar sahiplerine satılabilecek. Şimdilerde lojmanların oturma izinlerinin ve ruhsatlarının olmadığı bilinirken satış işlemlerinin ardından yeni lojmanlar yapılabilecek. Eski lojmanların içerisinde oturan memurlara satılması için teklif usulü bir çalışma yapılacak. Bu çalışma sonrasında en yüksek teklifi veren memura satış işlemleri gerçekleştirilmiş olacak.

Eski lojmanların satılması için gerekli düzenlemeler meclisten geçmişken memurların lojmanları satın almak için kredi çekip çekemeyecekleri tartışma haline geldi. Pek çok lojmanın kullanım ömrünü tamamlamasının ardından satış işlemlerinden sonra konutların yıkılıp arazinin tarım arazisi olarak kullanılması amaçlanıyor. Konutların yıkılması amaçlandığı için bankalardan konut kredisi adı altında kredi çekilemeyeceği ifade ediliyor. Ancak belirli miktarda ihtiyaç kredisi çekip üzerine birikimlerini ekleyen vatandaşların lojmanları satın alabilecekleri belirtiliyor.