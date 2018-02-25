Van’a İkinci Üniversite Kuruluyor
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Van’a İkinci Üniversite Kuruluyor


Van’a İkinci Üniversite Kuruluyor
Van’a İkinci Üniversite Kuruluyor Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 25-02-2018 Saat: 18:51
Anasayfa Yatırım Van’a İkinci Üniversite Kuruluyor

Orhan Dağhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Van iline yeni bir üniversite kuracaklarını açıkladı.

Bil Okulları Genel Müdürü Orhan Dağhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Van iline bir üniversite kuracaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu Van ilini ziyaret eden Orhan Dağhan, üniversitenin kurulmak üzere planlandığı 90 dönümlük araziyi gezdi ve çeşitli incelemelerde bulundu. Araziyi ve planları inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Dağhan, yeni kurulan üniversite ile Van ilinin kalkınmada ön plana çıkacağını savundu.

Bil Kolejleri/Okulları Genel Müdürü olan Orhan Dağhan, Bil Okulları’nın kurumsal yapısını koruma kapsamında gerçekleştirdiği bu yatırım ile Van’da güvenilir bir kimlik yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bil Kolejleri/Okulları tarafından herhangi bir yerde okul açılacağı zaman, bu okulun hem en iyi yerde hem de en iyi şekilde olmasını hedeflediklerini vurgulayan Dağhan, bu üniversite ile hem gençlerin önünü açmak istiyor hem de Van ilini kalkındırmayı hedefliyor.

21. Yüzyıl’ın Dokusunu Yansıtacak

Açıklamalarına Van ilinin gelişiminden bahsederek devam eden Dağhan, il içerisinde 21. yüzyıl dokusuna sahip bir üniversite kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gerek teknolojik açıdan gerekse de 21. yüzyıl modernizmine uygun bir üniversite kurarak, gençlerin hayallerinde yer alan okulu açacaklarını ifade etti.

90 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan bu yeni üniversite için birçok paydaş ile görüşmelerini de yerine getirdiklerini ifade eden Dağhan, Bil Okulları’nın güçlü teknolojik bir alt yapıya sahip olduğunu ve kurulacak olan üniversitede bu teknolojinin daha üst bir seviyesine sahip olunacağını ifade etti. Van iline, eğitim alanında yapılan yatırımlar ile öğrencilerin doğup büyüdükleri yerden göç etmelerine gerek kalmayacaklarını vurgulayan Dağhan, bu şekilde köyden kente göçlerinde azaltılabileceğini dile getirdi. 

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