Nihat Zeybekçi’den G-20 ve OECD Açıklaması
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Nihat Zeybekçi’den G-20 ve OECD Açıklaması


Nihat Zeybekçi’den G-20 ve OECD Açıklaması
Nihat Zeybekçi’den G-20 ve OECD Açıklaması Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 25-02-2018 Saat: 19:07
Anasayfa Eko Gündem Nihat Zeybekçi’den G-20 ve OECD Açıklaması

Zeybekçi, OECD ve G-20 ülkeleri arasında ülkemizin 7.1 puan büyüme göstererek en hızlı büyüyen ülkesi olmasını beklediğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti il başkanları toplantısına katıldı. Katıldığı toplantıda konuşmaya yapan Zeybekçi, G-20 ve OECD ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke haline gelmesini sağlayacaklarını vurgulayan Zeybekçi, dış ticaret ve yatırım ilişkilerine yöneleceklerini ifade etti.

AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Ekonomi Bakanı, ihracat ve ithalat değerlendirmesinde de bulundu. Mali yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen ihracat destekleri ile ekonomik büyümeye 1.45 puan katkı sağlandığını ifade eden Zeybekçi, gelecek dönemlerde bu oranın artacağını vurguladı. İhracat desteklerini 3 katına çıkardıklarının da altını çizen Ekonomi Bakanı, 2017 yılında toplam 7 bin 476 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade etti. 2017 yılında düzenlenen 7 bin 746 adet yatırım teşvik belgesi ile 227 bin istihdam sağlandığını dile getiren Nihat Zeybekçi, bu alanda sabit yatırım tutarının ise 178 milyon Türk lirası olduğunu dile getirdi.

En Hızlı Büyüyen Ülke Olma Beklentisi

Konuşmasına Türkiye’nin OECD ve G-20 ülkeleri arasındaki seviyesini belirterek devam eden Nihat Zeybekçi, ülkemizin 7.1 puan büyüme göstererek en hızlı büyüyen ülkesi olmasını beklediğini dile getirdi.

Türkiye’nin 2017 yılına oranla büyük bir büyüme hızı elde ettiğini vurgulayan Zeybekçi, net ihracatın ekonomik büyüme konusunda en büyük role sahip olduğunu ifade etti. Ekonomik yönden büyümede itici güç niteliğinde olan net ihracatın ülkemizde 1.45 puan katkı sağladığını vurgulayan Ekonomi Bakanı, bu sayede dış ticaretin de geliştiğini vurguladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin 2017 yılındaki ihracatı 157.1 milyar dolardı. 

AK Parti Nihat Zeybekçi ihracat istihdam
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