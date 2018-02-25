Merkez Bankası’ndan Ekonomiye Güven Mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sabah gazetesine yaptığı röportaj ile 2018 yılındaki hedeflerini açıkladı. 2018 yılının “toplumsal refah” yılı olarak geçirilmesini hedeflediklerini dile getiren Çetinkaya, vatandaşların merak ettiği konut kredileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine yapmış olduğu açıklamalarda özellikle konut kredilerine değinen Murat Çetinkaya, 30 yıl vadeli konut kredisi alanında çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların ev sahibi olabilmek adına bankalardan kullanmış oldukları kredilerde 10 yıllık kredi alabildikleri biliniyordu. Bu kredi vadesini 30’a çıkartmayı hedeflediklerini ve tüm vatandaşların bu kredi olanağından yararlanabilmesi için her yolu deneyeceklerini ifade etti.

Yatırımlardaki İvme Artacak

Türkiye ekonomisi hakkında da yorumlarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Türk ekonomisinin oldukça güçlü olduğunu ifade etti. Güçlü ve dinamik bir ekonomik alt yapıya sahip olunduğunun altını çizen Murat Çetinkaya, 2018 yılında yatırımların ivmesinin artacağını ve dolayısı ile toplumsal refah alanında çalışmaların da artacağını belirtti.

Kalıcı fiyat istikrarı hakkında da açıklamalarda bulunan Murat Çetinkaya, vatandaşların refah düzeyi için kalıcı fiyat istikrarı sağlayacaklarını dile getirdi. 2017 yılında karşılaşılan şoklar sebebi ile fiyat seviyelerinde gerçekleşen dalgalanmalar ile Türk ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu görebildiklerini ifade eden Çetinkaya, 2018 yılında sağlanacak olan fiyat istikrarı ile birlikte Türk ekonomisinin daha da güçleneceğini dile getirdi.

Koordineli bir şekilde tedbir aldıklarını ve Türk ekonomisini bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, 2018 yılının Türkiye’nin yılı olacağını belirtti. İhracat ve dış ticaret konularında yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Merkez Bankası Başkanı, ekonomik büyüme için net ihracatın arttırılması gerektiğini savundu.