Bin 400 Konut İçin 17 Bin Talep
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Bin 400 Konut İçin 17 Bin Talep


Bin 400 Konut İçin 17 Bin Talep
Bin 400 Konut İçin 17 Bin Talep Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 25-02-2018 Saat: 19:55
Anasayfa Yatırım Bin 400 Konut İçin 17 Bin Talep

Bin 400 adet konuta 17 bin talep geldiğini vurgulayan Yılmaz’a göre, konutlar için ilk etap Mayıs ayında tamamlanmış olacak.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kentsel dönüşüm kapsamında olan bin 400 adet konut için 17 bin talep geldiğini ifade eden açıklamalarda bulundu. Yılmaz, gelen talepler ile birlikte ilk defa Türkiye’de deprem olmadan önce önlemler alınmaya başladığını ve kentsel dönüşüm yapıldığını dile getiriyor.

Gemlik’in büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kentsel dönüşümün hızla devam ettiğini açıkladı. Bin 400 adet konuta 17 bin talep geldiğini vurgulayan Yılmaz’a göre, konutlar için ilk etap Mayıs ayında tamamlanmış olacak. Yıl sonuna kadar olan zaman zarfında ise bin adet konutu tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı, bir tek konutları değil okul, cami ve sağlık ocağı gibi kuruluşlarında dönüşümünü belediye kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gemlik’in Dönüşümü İçin KHK Çıktı

Gemlik ilçesinin dönüşümünü sağlamak için hükümet tarafından KHK kararı çıktığını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 7 bin kişilik bir mahalle kurmayı hedeflediklerini belirtti. 1999 yılında yaşanan depremi hatırlatarak konuşmalarına devam eden Yılmaz, Türkiye’de ilk defa deprem yaşanmadan önce önlem alındığının altını çizdi.

Belediye tarafından dar gelirli aileler için uygun evler yapıldığını da belirten Yılmaz, her tip vatandaşa uygun konutlar yapıldığını belirtti. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun evler yapıldığını dile getiren Refik Yılmaz, yapılan bin 400 adet yeni konutun Gemlik’te Cihatlı Mahallesi’nde yer aldığını ifade etti.

Gemlik ilçesinin bu sayede hem ekonomik yönden kazanım sağladığını hem de depreme karşı dayanıklılığının arttığını vurgulayan Belediye Başkanı, Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri ile orta ve dar gelirli aileler için refah düzeyi sağlandığını da belirtti. 

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