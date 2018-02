Fakıbaba: 300 Koyun Projesi Yanlış Anlaşıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Köye Dönüş Projesi” olarak adlandırılan projenin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Köyden kente göçü önlemek amacı ile oluşturulan projenin, vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını, bu projenin yalnızca mera ve ahır sahibi olan kişiler için geçerli olduğunu dile getiren Fakıbaba, herkese 300 koyun dağıtacağız sanıldı diyerek açıklamalarda bulundu.

Köye Dönüş Projesi hakkında açıklamalarda bulunan ve proje ile ilgili soru işaretlerini yanıtlayan Fakıbaba, hayvan verilecek olan çiftçinin ahırının veya merasının olması gerektiğini söyledi. 300 koyunluk ahırı olup, 100 koyunu olan çiftçilerin koyun sayısını 300’e tamamlayacaklarını ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 50 koyunu olan için de aynı işlemin yapılacağını ifade etti.

Et İthalinin Sebebi Anaç Koyun Azlığı

Köye Dönüş Projesi ile asıl hedeflenen konunun et ithalatının azaltılması yönünde olduğunu vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithal edilmesinin en büyük sebebi olarak anaç koyun azlığı olduğunu belirtti.

500 bin anaç koyunun 5 yıl sonra, 5 milyon edeceğini vurgulayan Fakıbaba, koyunlardaki ana sayısının arttırılması ile et ithalatının azaltılacağını ve dolayısı ile et fiyatlarının azalacağını ifade etti. Bu proje ile koyunlardaki ana sayısının nasıl çoğaltılacağını hesaplamaya çalıştıklarını vurgulayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, TİGEM ile ortaklık yaparak farklı bir damızlık projesinde olduklarını da ifade etti. Damızlıklar için de bir proje yaratacaklarını belirten bakan, et fiyatlarını azaltabilmek ve dar gelirli ailelerin bile et yiyebilmesini sağlayabilmek adına bu projelerin hayata geçirildiğini fakat vatandaşların bu projeleri yanlış anladığını belirtti.