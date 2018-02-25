Türkiye 5 Sene İçinde 12 Bin Melek Yatırımcıyı Ağırlayacak
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Türkiye 5 Sene İçinde 12 Bin Melek Yatırımcıyı Ağırlayacak


Türkiye 5 Sene İçinde 12 Bin Melek Yatırımcıyı Ağırlayacak
Türkiye 5 Sene İçinde 12 Bin Melek Yatırımcıyı Ağırlayacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 25-02-2018 Saat: 21:58
Anasayfa Yatırım Türkiye 5 Sene İçinde 12 Bin Melek Yatırımcıyı Ağırlayacak

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Altuntaş, Türkiye'nin ilerleyen 5 sene içinde 12 bin melek yatırımcıya sahip olabileceğini dile getirdi.

Melek yatırımcıların Türkiye’de 512 milyon euro değerinde yatırım yaptığına işaret eden Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, hali hazırda 445 melek yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin ilerleyen 5 sene içinde 12 bin melek yatırımcıya sahip olabileceğini vurgulayan Altuntaş, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, İstanbul'daki WBAF 2018 Dünya Kongresi'ne 75 ülkeden 250 milyar dolar tutarında sermaye yöneten yatırımcıların bir araya toplandığını ve melek yatırım ekosistem hakkında değerlendirme yapıldığını aktardı.

Tekrar İstanbul’da Buluşma Düzenlenecek

Melek yatırımcıların durumdan memnun olduğunu ve 2019 senesinde İstanbul’da buluşmaya karar verdiğini ifade eden Altuntaş, yabancı melek yatırımcıların Türkiye'de bulunan girişimcilere finansman sağladıklarını belirterek, buna ek olarak know-how ve rehberlik hizmeti de verebileceklerini dile getirdi.

Türkiye’de 5 sene önce melek yatırımcılık konusunda mevzuat olmadığını bildiren Altuntaş, şu ana kadar Türkiye’nin melek yatırımcılardan 512 milyon euro tutarında yatırım aldığını anlattı. Hali hazırda 445 melek yatırımcının bulunduğunu ifade eden Altuntaş, İngiltere’de 12 bin melek yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Türkiye’nin şu anda Avrupa’nın beşinci büyük start-up pazarı olduğunu vurgulayan Altuntaş, Türkiye’den önce Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya’nın bulunduğunu aktardı.

Melek yatırımcının 5-7 sene içinde parasını geri alması gerektiğine dikkat çeken Altuntaş, Türkiye’de bulunan melek yatırımcıların, yurt dışındaki melek yatırımcılarla üçüncü ülkelere yatırım yapmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Altuntaş, WBAF Dünya Kongresi'ne 75 ülkeden bin 200'ü aşkın yatırımcının geldiğini belirterek, güvenlik ve benzeri gerekçelerle ziyareti iptal eden kimse olmadığını ifadelerine ekledi.

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