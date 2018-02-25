İslam Kalkınma Bankası Dünya Sorunlarının Çözümlerine Finansman Sağlayacak

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkan Danışmanı Hayat Sindi, İKB grubunun açtığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun dünya sorunlarına çözüm üretilmesine ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi. Fonun, bu fona bağlı Katılım Platformu'nun ve Birleşmiş Milletler (BM)’nin 6 sürdürebilir kalkınma hedefine ağırlık vereceğini belirten Sindi, bu hedeflerin sürdürülebilir gıda güvenliği, sağlıklı yaşam, kapsayıcı ve eşit eğitim, suyun sürdürülebilir yönetimi, uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir enerjiye erişim ve sürdürülebilir sanayileşme olduğunu anlattı.

Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması Hedefleniyor

Bankanın liderliğinde açılan 500 milyon dolar tutarındaki fona erişimin oldukça kolaylaştırıldığına dikkat çeken Sindi, ürün haline gelecek girişim fikirlerini fonlayacakları için heyecan duyduklarını aktardı. Bankanın odak noktası haline gelen sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, yaşanan problemlerle mücadeleyi amaçlayan dünyanın her bölgesinden girişimci ve araştırmacılara bireysel projeleri için 50 bin ile 100 bin dolar tutarında destek sağlanacağını bildiren Sindi, küresel problemlerin çözümüne destek olacak yaratıcı fikirlere üç elden fon desteği vereceklerine işaret etti. Girişimci ve bilim alanında çalışmalar yürüten kişilerin fikirlerinin gerçekleşmesi için 100 bin dolara varan destekler sağlanacağını vurgulayan Sindi, bu fonun ülkelerin ilerleyen süreçte kendi sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlamasına da destek olacağını belirterek, tüm insanlara fayda sağlayacak fikirleri değerlendirmeye açık olduklarını dile getirdi. Sindi, buna ek olarak projelerin yeni uygulama ve yazılım gibi çok değişik şekilde olabileceğine dikkat çekerek, fikirlerin yanı sıra patent başvurularına da fon sağlayacaklarını söyledi.

Yeni açılan şirketlerin büyümesi ya da farklı ülkelerde faaliyet göstermesi için 300 bin dolara varan teşvik paketleri bulunduğunu bildiren Sindi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu kapsamında KOBİ'lere fikirlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi için bir milyon dolara ulaşan kaynak sağlanacağını da ifadelerine ekledi.