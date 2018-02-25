Türkiye’yi Küresel Pazara Çıkaracak! 4.5 Milyar Dolar Yatırım

Zorlu Holding ve GSR Capital 4.5 milyar dolar tutarında yatırımı kapsayan ve iki sektörü ilgilendiren ortaklık için ön anlaşma imzaladı. Zorlu Holding'in GSR Capital ile yaptığı ortaklık anlaşması İstanbul'da kamuoyuyla bir toplantı düzenlenerek paylaşıldı. Toplantıya Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül ve GSR Capital Eş Başkanı Jianghua Su'nun katılımda bulundu. Bunun yanı sıra NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, NEVS CEO'su Stefan Tilk, NEVS Hissedar Temsilcisi Chao Ma, Zorlu Holding yönetim kurulu üyesi Olgun Zorlu, Selen Zorlu, Şule Zorlu ve Emre Zorlu ile Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan katılımda bulundu. Bu anlaşma sayesinde GSR Capital, Zorlu Grubu şirketlerinden biri olan Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerinin üretimine ilişkin 25 bin megavatlık güce sahip olacağı öngörülen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla açacak.

6 Milyar Dolar İhracat Geliri Elde Edilecek

Bunun yanı sıra GSR Capital, Zorlu Holding'in bünyesinde bulunan Türkiye'nin nikel potansiyelini ekonomiye kazandırmak için arama, işletme, ihracat, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım faaliyetleri yürüten Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yüzde 50 payla ortak olacak. İmzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, yapılacak olan yatırımlarla uzun vadeli dönemde Türkiye ekonomisine katma değeri yüksek ürünlerden 6 milyar dolar ihracat geliri elde edilecek ve 4 bin kişi istihdam edilecek.

Yapmış olduğu açıklamalarda Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, GSR Capital ile imzalanan iki farklı ortaklık anlaşması kapsamında, 2023 senesine kadar toplam 4.5 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını dile getirdi. Yüngül, yatırımların bu sene içinde başlayacağını bildirerek, 2023'te tamamlanarak hizmet verileceğini anlattı. Yüngül, 25 bin megavat kapasiteye sahip batarya fabrikasıyla 500 bin tane elektrikli araca batarya üretileceğini vurguladı.