Teknoloji Transferinin Aktif Olarak Kullanımı Sağlanacak

Toplumda marka bilincini geliştirmek için kurulan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)in 2018- 2022 dönemi Stratejik Planı'ndan elde edilen veriler kapsamında, 5 sene içinde 5 hedef doğrultusunda ilerlenecek. Açıklanan planda, sınai mülkiyet haklarına yönelik hizmetlerin kaliteli, aktif ve seri bir şekilde uygulanması, sınai mülkiyet bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yayılması, bu bilincin ekonomik fayda haline gelmesine destek olunması, sınai mülkiyet hakkında Türkiye'de yönlendirici, uluslararası alanda aktif olunması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplumun Her Kesimi Bilgilendirilecek

İcat sayısının artmasının hedeflendiği stratejik planda, sınai mülkiyet sisteminin uygulayıcılarına ve kullanıcılarına eğitim verilecek. İlk aşamada buluşlar ticarileştirilecek. Vatandaşların patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı, entegre devre topoğrafyası konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar kapsamında, üniversitelerde, ilköğretim ve ortaöğretimlerde, gümrük görevlilerine, kolluk kuvvetlerine kadar her yaş ve meslek gurubundan insanlara çeşitli kademelerde eğitim materyalleri hazırlanacak. KOBİ'lerin yenilik kapasitesini yükseltmek için bir tane olan proje sayısı 17'ye çıkacak.

Sınai mülkiyetin ekonomik fayda haline gelmesine destek olmak için ekonominin çeşitli birimleriyle beraber çalışılacak. Bu kapsamda Teknoloji Transfer Platformu'nun daha aktif hale getirilmesi öngörüldü. Bunun yanı sıra, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri gibi yapıların sınai mülkiyet kapasitesi genişletilecek. Verilen eğitimlerin sayısı ise 35'ten 150'ye çıkacak.

Patent Borsası’nın kurulumu için başlatılan çalışmaların, Stratejik Plan sürecinde tamamlanacağı düşünülüyor. İcatların Türkiye ekonomisine etkilerine dair geniş kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Ticarileşen icatlara dair başarı hikayelerini konu alan 20 tane materyal oluşturulacak.