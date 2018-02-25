Enerji Verimliliği Testleri Daha Da Sıkılaştı! Cari Açık Kapatılacak
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Enerji Verimliliği Testleri Daha Da Sıkılaştı! Cari Açık Kapatılacak


Enerji Verimliliği Testleri Daha Da Sıkılaştı! Cari Açık Kapatılacak
Enerji Verimliliği Testleri Daha Da Sıkılaştı! Cari Açık Kapatılacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 25-02-2018 Saat: 23:42
Anasayfa Eko Gündem Enerji Verimliliği Testleri Daha Da Sıkılaştı! Cari Açık Kapatılacak

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ithal alınan çeşitli elektronik ürünlerde enerji verimliliği testleri yapacaklarını açıkladı.

Mart ayı itibarıyla ithal alınan led ampuller, elektrik motorları, klimalar, soğutucular, televizyonlar, fırınlar, çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliği testleri yapılmaya başlayacağını bildiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, elektrikli cihazlarda enerji verimliliğinin artırılması sayesinde elektrik tasarrufunun sağlanacağını aktardı. Zeybekci, elektrik tasarrufunun olumsuz çevresel etkileri azaltacağını ve enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına destek olacağını anlattı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen sıkı ithalat denetim politikası kapsamında, 2017 senesinin Temmuz ayında ithalatta ürün güvenliği denetimine dahil olan tüketici ürünlerinde belge ve işaret kontrolünün yanı sıra laboratuvar testlerinin de yapıldığını anımsatan Zeybekci, yapılan denetimler sonucu güvenli olmayan 8 milyon ürünün ithalatına izin verilmediğini belirtti. Zeybekci, bu ürünlerin dörtte birlik bölümünü led ampullerin oluşturduğunu vurgulayarak, bu ürün gurubunda 2.2 milyon ürünün ithaline izin verilmediğini dile getirdi.

Özellikle Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Sağlanmalı

Aydınlatmanın enerji kullanımındaki payı incelendiğinde, ithalat denetimlerinde test uygulamasının öneminin anlaşıldığına dikkat çeken Zeybekci, test uygulamasından başarılı sonuç aldıklarını ifade ederek, Bakanlığın bu konuda yeni çalışmalar yaptığını belirtti. Elektrik motorlarının kullanım süresi boyunca değerinin 50 katı kadar elektrik harcadığını bildiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, denetlenen elektrik motorlarının senelik ithalatının 31 milyon dolar maliyetinin olduğunu vurgulayarak, bu ürünlerin ilerleyen süreçte elektrik faturalarına her sene 1.5 milyar dolar ekleyeceğini anlattı.

İthal elektrik motorlarında enerji verimliliğinin dörtte bir oranında artmasının 375 milyon dolar tasarruf sağlayacağına işaret eden Zeybekci, ithalatta ürün güvenliği denetimleri için 2016 senesinde başlatılan enerji verimliliği denetimlerini bir üst seviyeye çıkararak laboratuvar testi uygulamaya başladıklarını aktardı.

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