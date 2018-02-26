İhracat Sevkiyatında Sınır Kapısı Yoğunluğu! Tır Şoförleri Tepkili

Avrupa sınır kapılarındaki yoğunluk uzun tır kuyruklarına neden oldu. Özellikle Bulgaristan sınır kapısındaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye’den ihracat yükü taşıyan tırlar Bulgaristan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Tır yoğunluğunun nedeni sevkiyatın fazla olmasından ve Bulgaristan’ın taleplere yetişememesinden kaynaklandı. Birkaç gündür devam eden yoğunluk tır şoförlerine zor saatler yaşatsa da, sürücüler sevkiyatı zamanında gerçekleştirmek ve ihracatı vaat edilen tarihte yapabilmek adına bu çileye katlanmak zorunda kaldı.

İhracat yolculuğuna çıkan ürünler tırlara yüklendikten sonra Avrupa’ya açılan sınır kapılarına yöneldi. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu 22 kilometrelik uzunluğa ulaştı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndaki kuyruksa 10 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bekleyen Tır Sayısı 800’ü Aştı

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki tırların sayısı 880’ni aştı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bekleyen tır sayısı ise 400’ün üzerinde oldu. İhracat sevkiyatını yapmak için sınırdan geçmeyi bekleyen tırlar gümrüklerdeki işlemlerin biran önce tamamlanmasını ve sevkiyatı zamanında yapmayı istiyor.

Tur kuyruğunda yer alan bir şoför yüklemenin İstanbul kentinden yapıldığını, yolculuğun ise Almanya’da son bulacağını ifade ederken, işlemlerin çok ağır ilerlediğini, kuyrukta uzun zamandır beklediğini ve kaybettikleri zamanın büyük olduğunu belirtti. Birkaç gündür gümrük kapısında beklemede olduklarının altını çizerek, Bulgaristan gümrüğündeki işlemlerin çok yavaş yapıldığından, yetkililerin ağır çalıştığından şikayet etti. Sorunun Türkiye gümrüğünde değil, Bulgaristan tarafından kaynaklandığını tekrar etti. Sınır kapısında beklemenin zor olduğunu aktararak, “Burada günlerdir bekliyoruz. İnsani ihtiyaçlarımızı karşılamak bu şartlarda çok sıkıntılı! Tuvalet en büyük sorunlarımızdan biri! Diğer sıkıntımız ise yemek. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu sorunun zaman kaybedilmeden çözülmesi şart” dedi.

Diğer bir tır şoförü ise bu sıkıntının yaklaşık bir senedir aralıksız devam ettiğini, sabah erken saatlerden beri kuyrukta olduğunu, çözümün kapıların ayrılması olduğunu dile getirdi.