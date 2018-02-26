A400M’lerin Bakımı Artık O Kentte Yapılacak!

A400M Atlas Stratejik Ulaştırma uçağının bakımında adres artık Kayseri kenti olacak. İspanya devreden çıkarılarak bakım harcamaları minimize edilecek.

Uçakların Bakımı İçin Gerekli Altı Yapı Tamam!

Ulaştırma uçağı A400M’ler bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış ziyaretlerinde yoğun olarak kullanılmaktaydı. 400M Atlas Stratejik Ulaştırma uçağı Cumhurbaşkanlığının araçlarını yurtdışına taşımaktaydı. Bu kapsamda uçağın bakımları İspanya’da gerçekleşmekteydi.

Türkiye bu konuda önemli bir adım attı ve bakımların yurt içinde yapılması için olması gereken altyapıyı hazırladı. Bu kapsamda bakım için İspanya’ya giden A-400M’ler artık Türkiye’de bakıma girecek. İspanya’ya ödenen bir milyon 800 milyon Euroluk kaynak yurtiçinde kalacak. Bundan sonra yapılması planlanan arasında ise ilk hedef üretimi tamamlanmış uçakların konfigürasyon güncellemesi olacak. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden olan Airbus’la ortak çalışmalar yapılabilecek. Türkiye dünya devinin ürettiği A-400M projesinin de ortakları arasında yer alıyor. Alt yapı çalışmaları ise ortaklıktaki söz hakkını artıracak, Türkiye’nin projedeki payı yükselecek.

Türkiye’nin attığı bu adım dünyanın dikkatini çekerken, A-400M kullanmakta olan İngiltere ve Fransa’ya da model teşkil etti. Söz konusu ülkelerde altı yapı çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin Geldiği Teknik İlerlemenin Göstergesi Oldu

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Gelinen son noktada Türkiye’nin önemli bir konuma geldiğine vurgu yaparak, “Türkiye yetenek ve becerisini bu konuda da dünyaya kanıtladı. Ulaştığımız kapasite başarımızın bir göstergesi oldu” dedi. Bakan Nurettin Canikli projeye sağlanan katkının yüksek olduğunu belirterek, katkının üst düzey yetenek istediğini aktardı.

Airbus’ın Türkiye temsilciliğini yapmakta olan Can Genç’se bu uçakların Cumhurbaşkanlığı hizmetleri yanında, Afrin Harekatına da kullanılacağını aktardı.