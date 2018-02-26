TÜRSAB Yeni Başkanını Seçti! Yeni Başkan Kim Oldu?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği genel kurulu 23. kez toplandı. Kurul birliğin yeni başkanını seçti. TÜRSAB’a başkanlık yapacak isim belli oldu. İşte TÜRSAB’ın yeni başkanı!

TÜRSAB Genel Kurulunda Yeni Başkanı Seçme Heyecanı Yaşandı

Kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Birliğin genel kurulu 23. defa toplandı. Bu kapsamda bir araya gelen genel kurul, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin yeni başkanını seçti. Genel Kurul dahilinde gerçekleşen seçimde en çok oyu alan isim Firuz Bağlıkaya oldu. Firuz Bağlıkaya ve ekibi seçimi kazandı ve Bağlıkaya TÜRSAB’ın yeni başkanı oldu. Alınan bilgilere göre yapılan seçimde Bağlıkaya, 2 bin 200 üyenin desteğini aldı.

Seçime Lütfi Kırdar Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 23. Genel Kurul toplantısını bu sene İstanbul’da bulunan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi binasında yaptı. Birlikteki seçim heyecanı oyların kullanılmaya başlanmasıyla beraber doruklara çıkarken, yeni başkan adayları Firuz Bağlıkaya ile Emin Çakmak oldu. Bu isimler başkanlık için kıyasıya yarışırken, başkan adaylarının ekipleri de seçime büyük katkı sağladı.

3 Bin 642 Üyeden, 2 Bin 200 Oy Bağlıkaya’ya Gitti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi olan 3 bin 642 üye seçimde oy kullandı. Üyelerin 2 bin 200 tanesi tercihlerini Bağlıkaya’dan yana kullandı. Bu oylar Firuz Bağlıkaya’yı TÜRSAB’ın başkanlık koltuğuna taşıdı. Başkan adaylarından Gürcün üyelerin bin 57 tanesinden destek gördü. Emin Çakmak’a verilen oylarsa 357 tane oldu. Yeni başkan seçiminde 28 üyenin oyu ise geçersiz olarak kayda geçti.