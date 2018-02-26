Otomotiv Devinden Flaş Dizel Kararı!

Otomotiv devleri arasında yer alan Fiat flaş bir karar aldı. Şirketin kararı binek otomobillere yönelik oldu. Buna göre Fiat 4 yılsonunda dizele veda edecek.

Fiat Dizel Binek Otomobillere 4 Yılın Sonunda Veda Edecek

İngiliz Financial Times’ın geçtiği habere göre Fiat markası binek otomobillerde dizel versiyonunu üretim batlarından çıkaracak. Dizele veda ise 4 yılı bulacak.

Otomotiv devinin bu kararının arkasında, sektördeki değişim yatıyor. Elektrikli araçlara olan ilginin artması, dizel ve benzinli araçlara yönelik yapılan düzenlemeler, bazı ülkelerin kısıtlamaları ve üretime kota getirmesi; otomotiv üreticilerinin üretim planlarını değiştirmesine neden oldu. Dizel araçlar bu noktada tartışmaların merkezinde kaldı. Dizel araçlarsa küresel pazardan kademeli olarak çekilmeye başlandı.

İşte bu kervana sonunda Fiat Chrysler’da dahil oldu. İngiliz Financial Times’da çıkan habere göre Fiat’ın dizel otomobillerindeki satışlar son zamanlarda ciddi oranda düştü. Azalan talep üretime de olumsuz yansıdı. Bunun yanında Fiat’ın adı dizel araçlarda bazı skandallara da karıştı. Dizel araçların maliyetleri skandallar sonrasında büyük ölçüde arttı. İşte tüm bu nedenler otomotivin dev isimlerinden olan Fiat Chrysler’ı yeni bir karar almaya mecbur etti. gazetedeki habere göre şirket 2022’ye gelindiğinde üretim batlarından çıkan binek aralarda dizel versiyon üretimine son verecek.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fiat Chrysler 1 Haziran 2018 tarihinde dört yıllık eylem planını açıklayacak. Bu kapsamda İtalyan – ABD ortaklığında yeni kararlar açıklanacak. Kaynaklara göre açıklamanın en dikkat çeken noktası dizel üretimin sonlandırılması olacak.

İtalyan – ABD ortaklığında dünyanın en çok tercih edilen otomobil markaları ve modelleri yer alıyor. Bu markaların başını ise Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo ve Fiat çekiyor.