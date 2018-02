Gediz Deltasında Flamingolar Dans Etti

Flamingolar binlerce yıldır olduğu gibi bu yıl da İzmir Körfezi kıyılarındaki kur danslarına başladı. İlk defa bu yıl düzenlenen bir organizasyon ile yüzlerce İzmirli bu sıra dışı doğa olayına tanıklık etti. Doğa Derneği’nin çağrısı ile 25 Şubat’ta İzmir Karşıyaka’dan yola çıkan 250’yi aşkın İzmirli yürüyerek ve bisikletleriyle Gediz Deltası’nın el değmemiş kıyılarına doğru yola çıktı. Yürüyüş boyunca başta flamingolar olmak üzere binlerce kuş gözlemlendi.

Dünyada bulunan her on flamingodan biri Gediz Deltası’nda yaşıyor. Her yıl düzenli olarak on binlerce flamingonun kışı geçirdiği deltada geçtiğimiz yıl 20 bin çift flamingo kuluçkaya yatmıştı. Bahar aylarındaysa flamingolar beslenme alanlarında benzersiz güzellikteki kur danslarını gerçekleştirerek eşlerini seçiyor ve ardından yuvalarını kuruyor. Yürüyüşte yüzlerce birey flamingonun danslarına başladığı görüldü ve aynı zamanda İzmir Körfez Geçiş Otobanı’nın köprüsünün geçmesi planlanan bölgede, flamingoların yaşam alanları ziyaret edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: “Gediz Deltası, 158 yıldır bilimsel olarak araştırılıyor ve 1998 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan statüsüne sahip. Aynı zamanda doğal sit alanı olarak korunan İzmir’in Gediz Deltası, dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin hepsini ayrı ayrı sağlıyor. Bugün, flamingoların nesillerini sürdürmek için gerçekleştirdiği bu dansa İzmirliler ilk defa tanık oldu. Binlerce flamingonun İzmir’in içinde yaşadığı, fakat bu canlıların körfez otobanı nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir kere daha gözlemlendi. İzmir’in Gediz Deltası hak ettiği dünya mirası unvanını almak şöyle dursun İzmir Körfez Otobanı gibi yıkım projeleri ile karşı karşıya geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan talebimiz Gediz Deltası’nın ivedi olarak UNESCO listesine alınması ve Körfez Geçiş Otobanı Projesi’nin iptal edilmesi. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, geleceğe bir UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak taşınmalı ve flamingoların İzmir’deki dansları hiç bitmemeli” dedi.