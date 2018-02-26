26.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Döviz yatırımcısı güne dolar ve euro kurunu sorgulayarak başladı. Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru kaç lira oldu? Döviz piyasası son dakika gelişmeleri haberimizde…

Döviz Piyasası Güncel Dolar ve Euro Kuru!

Yatırım tercihini dövizden yana kullanan yatırımcılar, dolar cinsinden kredi çekenler ve dolar bazlı borç alanlar haftanın ilk işlem gününde piyasa hareketlerine dikkat kesildi. Bilindiği üzere geçen haftanın sonunda dolar en çok kazandıran yatırım araçlarından olmuştu. Dolar fiyatının artması dolar yatırımı yapanları memnun ederken, dolarla borç alanlar ve borcunu dolarla ödeyenler durumdan pekte memnun olmamıştı. İşte bu gelişmeler ardından dolar haftaya nasıl başlayacak, haftayı nasıl tamamlayacak şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, dolar bugüne nasıl başladı? Dolar şuanda kaç lira? Euro’daki fiyat düşüşleri haftanın ilk gününe de taşındı mı? Dövizdeki son hareketler, sanal para birimlerindeki güncel fiyatlar ve çok daha fazlası!

Dolar Kuru Güncel Fiyat

Dolar dünü 3,79 lira seviyesinde tamamlamıştı. Dolar yeni haftaya ve güne ise alışta 3,7854 liradan başladı. Satış fiyatı ise 3,7865 liradan açılış yaptı. Dolar kurundaki azalış yüzde 0,11 olarak hesaplandı.

Euro Bugün Kaç Lira Oldu?

Euro haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Euro kuru alışta 4,6609 lira oldu. Satış işlemleri ise 4,6630 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi Son Durum!

Euro/Dolar paritesi hafta başında alış yönlü işlemlerde 1,2316 seviyesinden açılış yaptı. Satıştaki durumsa 1,2317 olarak kayda geçti.

Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Beş büyük sanal paranın en büyüğü olan Bitcoin şu sıralarda 9 bin 633 dolar civarında işlem görüyor.

Ethereum Kaç Dolar?

Kripto paralar arasında en iyi istikrarı sergileyen Ethereum bugün 846 dolardan alıcı buluyor.