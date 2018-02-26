Letonya’nın En Büyük Özel Bankası İflas Bayrağını Çekecek

Letonya’da faaliyet gösteren ABLV Bank’ın adı kara para aklama skandalına karıştı. Özel bankanın iflası ise an meselesi!

ABLV Bank Adım Adım İflasa Yürüyor

Faaliyetlerine Letonya’da devam etmekte olan bankacılık sektörünün en büyük isimleri arasında yer alan ABLV Bank kara para aklama skandalıyla hem ülke hem de dünya gündemine oturdu. Bankanın iflası beklenirken, iflas bayrağının çok kısa bir süre içerisinde çekileceği konuşulmaya başlandı.

Bilindiği üzere Avrupa Merkez Bankası geçen hafta içerisinde ABLV Bank’a yönelik son dakika bir karar almış, banka ile gerçekleştirdiği tüm işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Avrupa Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu karar tüm para birimlerinde olan hesap işlemlerini kapsamış ve Letonya’nın en büyük özel bankasına moratoryum ilan edilmişti. Avrupa Merkez Bankası’nın bu açıklamaları ve kararları sonrasında ABLV Bank’ın iflas edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Bugün ise bankanın iflasına artık kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Avrupa Merkez Bankası ABLV Bank’ın likiditesine işaret ederek, “Bankanın likiditesi büyük ölçüde bozuldu. ABLV Bank şu durumda borçlarını ödeyecek güce sahip değil. Bunun yanında diğer yükümlülüklerini ise yerine getiremiyor” dedi.

“Kara Para Aklama, Rüşvet ve K. Kore Kararını Deldi”

Bankanın geldiği son noktada ise kara para aklama skandalının etkisi büyük. Amerikalı otoriteler skandalın bankaya ciddi zarar verdiğini ifade ediyor. Yetkililer ABLV Bank’ı kara para aklama yanında rüşvet vermekle de suçluyor. Bunun yanında diğer bir suçlama ise K. Kore’ye yönelik alınan kararların banka tarafından ihlal edilmesi olarak gösteriliyor.

Bankaya yönelik açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı Letonya merkezli bankanın Amerika finans sisteminden uzaklaştırılmasını isterken, banka çalışanları ise tedirgin bekleyişe devam ediyor.