26 Şubat Pazartesi Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Haftaya Nasıl Başladı? Cumhuriyet Altını Kaç Lira Oldu?

Altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar haftanın ilk günündeki fiyatları mercek altına aldı. Çeyrek altın alacaklar dikkat! Altın piyasasına dair son dakika gelişmeler haberimizde…

Altın Alacaklar Dikkat!

Yatırımcının ilgisini her dönem çekmeyi başaran altın geçen haftaki fiyat düşüşleriyle, altın alacaklara güzel bir kapı araladı. Altını uzun vadeli yatırım için alacaklar düşen altın fiyatlarını iyi değerlendirdi. Kapalıçarşı geçen hafta satışlara yoğunluk verdi. Altın bozduracaklarsa bir süre beklemede kalmayı tercih etti. Altın fiyatlarındaki güncel fiyatlardaki son durum böyle olunca, dikkatle haftanın ilk işlem günü için yeniden Kapalıçarşı altın fiyatlarına çevrildi. Kapalıçarşı çeyrek altın alacakların ilk başvurduğu noktalardan oldu. Gram altın almayı planlayanlar da fiyatları Kapalıçarşı çerçevesinden izlemeye başladı. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? 26 Şubat 2018 Cumhuriyet altını güncel fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Gram Altın Bugün Kaç Lira?

Gram altın haftaya alışta 162,70 liradan başladı. Haftanın ilk satışları ise 162,76 lira ile dikkat çekti.

Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın alış işlemlerine bugün 260,44 liralık fiyat başladı. Çeyrek altın satış fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 266,95 liradan alıcı buldu.

Yarım altın alacaklarsa fiyatlardaki yatay seyri bugünde hissetti. Yarım altın alışta 520,88 lira, satışta 549,40 lira olarak işlem gördü.

Cumhuriyet Altını Fiyatı Bugün Kaç Lira Oldu?

Cumhuriyet altını son zamanların en çok kazandıran altın yatırımı türleri içerisinde birinci oldu. Bugünün alış fiyatı ise bin 73 lira 98 kuruş ile açıldı. Cumhuriyet altını satış fiyatı günün ilk dakikalarında bin 90 lira 21 kuruştan satışa sunuldu.