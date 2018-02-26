Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018

Borsa İstanbul kapıları haftanın ilk işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,66 arttı.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,66 Artışla Başladı

Borsa hafta başlangıcını iyi yaptı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta değerini 0,66 puan artırdı. Artış BIST 100’e 773,24 puan olarak yansıdı. Endeksin açılış puanı ise 118 bin 294,74 oldu. Borsa yatırımcısının yüzü haftanın ilk işlem gününe gülerek başladı.

Holding endeksi açılışta değerini yüzde 0,64 artırdı. Bankacılık endeksinin hafta başı göstergeleri de değer yükselişine işaret etti. Endeksteki artış yüzde 0,80 oldu.

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri de hafta açılışı iyi yaptı. Sektörel endeksler arasında günün en iyi çıkışını madencilik yaptı. Endeksteki değer artışı yüzde 1,98 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti.

Haftalık Kazanç Yüzde 0,87 Oldu!

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlemlerinin gerçekleştiği Cuma gününü, bir önceki güne göre yüzde 0,58’lik artışla yapmıştı. Kapanış göstergeleri BIST 100 endeksinde 117 bin 521,50 puanı kaydetmişti. Bunun yanında borsa haftalık bazda da yatırımcısını memnun eden yatırım araçları arasında yer almış, haftalık bazdaki kazanç yüzde 0,87 seviyesinde gerçekleşmişti.

Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası başkanlığını yapmakta olan Mario Draghi tarafından yapılacak açıklamaları takip edecek. Bunun yanında ABD Merkez Bankası üyesi olan James Bullard konuşmaları da piyasaların yönünü belirleyecek.

Uzmanlara göre BIST 100 endeksi bugün 118 bin 500 ile 119 bin 500 aralığında direnç gösterecek. Endeksin destek noktası ise 116 bin 800 puan olacak.