Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018
Advert Advert Advert

Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018


Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018
Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 26-02-2018 Saat: 10:39
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı – 26 Şubat 2018

Borsa İstanbul kapıları haftanın ilk işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,66 arttı.

Borsa İstanbul kapıları haftanın ilk işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,66 arttı.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,66 Artışla Başladı

Borsa hafta başlangıcını iyi yaptı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta değerini 0,66 puan artırdı. Artış BIST 100’e 773,24 puan olarak yansıdı. Endeksin açılış puanı ise 118 bin 294,74 oldu. Borsa yatırımcısının yüzü haftanın ilk işlem gününe gülerek başladı.

Holding endeksi açılışta değerini yüzde 0,64 artırdı. Bankacılık endeksinin hafta başı göstergeleri de değer yükselişine işaret etti. Endeksteki artış yüzde 0,80 oldu.

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri de hafta açılışı iyi yaptı. Sektörel endeksler arasında günün en iyi çıkışını madencilik yaptı. Endeksteki değer artışı yüzde 1,98 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti.

Haftalık Kazanç Yüzde 0,87 Oldu!

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlemlerinin gerçekleştiği Cuma gününü, bir önceki güne göre yüzde 0,58’lik artışla yapmıştı. Kapanış göstergeleri BIST 100 endeksinde 117 bin 521,50 puanı kaydetmişti. Bunun yanında borsa haftalık bazda da yatırımcısını memnun eden yatırım araçları arasında yer almış, haftalık bazdaki kazanç yüzde 0,87 seviyesinde gerçekleşmişti.

Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası başkanlığını yapmakta olan Mario Draghi tarafından yapılacak açıklamaları takip edecek. Bunun yanında ABD Merkez Bankası üyesi olan James Bullard konuşmaları da piyasaların yönünü belirleyecek.

Uzmanlara göre BIST 100 endeksi bugün 118 bin 500 ile 119 bin 500 aralığında direnç gösterecek. Endeksin destek noktası ise 116 bin 800 puan olacak. 

borsa güne nasıl başladı borsa açılış puanı bıst 100 endeksi borsa istanbul
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti