Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı

Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Uluslararası petrol piyasası varil fiyatı 67,47 dolar olarak belirledi.

Küresel Petrol Piyasası Son Dakika!

Batı Teksas tipi ham petrol ise açılışta 63,83 dolardan işlem gördü.

Brent petrol geçen haftanın son işlem günü olan Cumaya 66,28 dolarla başlangıç yapmıştı. varil fiyatı günün ilerleyen saatlerinde 67,35 dolara kadar yükseldi. Brent petrol haftanın ilk işlem günü olan Pazartesiye ise 67,27 dolardan başladı. Saatler 9 buçuğu gösterdiğinde varil fiyatı yüzde 0,29 artış kaydetti ve 67,47 dolara yükseldi. Aynı saate Batı Teksas tipi ham petrol varil 63,82 dolardan satışa devam etti.

Piyasaların Beklentisi Bu Defa Tutmadı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin ticari ham petrol stoklarının düşüş kaydedeceği bildirildi. Azalış yüzde 0,04 olarak duyurulurken stokların 420 milyon 500 bin varil olacağı aktarıldı. Piyasalarsa stokların yukarı yönlü hareket etmesini beklemekte, artış 1 milyon 800 bin varil olarak öngörülmekteydi.

Ülkenin stokları yanında haftalık üretim verileri de açıklandı. Buna göre ABD ham petrol üretimini bir önceki haftaya kıyasla düşürdü. Günlük üretim 10 milyon 300 bin varil olarak kayda geçti. ABD son haftalarda petrol üretimini sürekli olarak artırmıştı. Bu hafta ise bir ilk yaşanarak üretim geriledi. Ülkenin petrol sondaj kulesi sayısıysa 17 Şubat ile 23 Şubat aralığında artı bire geçerek toplamda 799 olarak belirlendi.

Piyasa uzmanlarına göre Brent petrol teknik açıdan ele alındığında 67 dolar 25 sent ile 67 dolar 31 sent arasında direnç gösterecek. Brent petrolün destek aralığı ise 67 dolar 13 sent ile 67 dolar 19 sent olacak.