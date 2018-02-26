Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı
Advert Advert Advert

Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı


Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı
Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 26-02-2018 Saat: 10:50
Anasayfa Eko Gündem Brent Petrol Yeni Haftaya 67 Doların Üzerinde Başladı

Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Uluslararası petrol piyasası varil fiyatı 67,47 dolar olarak belirledi.

Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Uluslararası petrol piyasası varil fiyatı 67,47 dolar olarak belirledi.

Küresel Petrol Piyasası Son Dakika!

Batı Teksas tipi ham petrol ise açılışta 63,83 dolardan işlem gördü.

Brent petrol geçen haftanın son işlem günü olan Cumaya 66,28 dolarla başlangıç yapmıştı. varil fiyatı günün ilerleyen saatlerinde 67,35 dolara kadar yükseldi. Brent petrol haftanın ilk işlem günü olan Pazartesiye ise 67,27 dolardan başladı. Saatler 9 buçuğu gösterdiğinde varil fiyatı yüzde 0,29 artış kaydetti ve 67,47 dolara yükseldi. Aynı saate Batı Teksas tipi ham petrol varil 63,82 dolardan satışa devam etti.

Piyasaların Beklentisi Bu Defa Tutmadı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin ticari ham petrol stoklarının düşüş kaydedeceği bildirildi. Azalış yüzde 0,04 olarak duyurulurken stokların 420 milyon 500 bin varil olacağı aktarıldı. Piyasalarsa stokların yukarı yönlü hareket etmesini beklemekte, artış 1 milyon 800 bin varil olarak öngörülmekteydi.

Ülkenin stokları yanında haftalık üretim verileri de açıklandı. Buna göre ABD ham petrol üretimini bir önceki haftaya kıyasla düşürdü. Günlük üretim 10 milyon 300 bin varil olarak kayda geçti. ABD son haftalarda petrol üretimini sürekli olarak artırmıştı. Bu hafta ise bir ilk yaşanarak üretim geriledi. Ülkenin petrol sondaj kulesi sayısıysa 17 Şubat ile 23 Şubat aralığında artı bire geçerek toplamda 799 olarak belirlendi.

Piyasa uzmanlarına göre Brent petrol teknik açıdan ele alındığında 67 dolar 25 sent ile 67 dolar 31 sent arasında direnç gösterecek.  Brent petrolün destek aralığı ise 67 dolar 13 sent ile 67 dolar 19 sent olacak. 

brentpetrol batı teksas tipi ham petrol petrol fiyatları
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti