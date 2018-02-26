Sabancı’dan 3,5 Milyar Liralık Net Kâr!

Sabancı Holding geçen yıla ilişkin finansal raporunu tamamladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre holdingin 2017 yılı net kârı yüzde 30’ün üzerinde arttı.

Sabancı Holding 4. Çeyrek Kârını Yüzde 50’ye Yakın Artırdı

Sabancı Holding geçen yılın ilk gününden son gününe kadar geçen zaman diliminde net kârını yüzde 30,9 oranında artırmayı başardı. Şirket 2017 yılına ilişkin mali raporunu tamamlayarak ulaşılan net kârın yılsonunda 3 milyar 500 milyon lira olduğunu duyurdu.

Finansal raporda 2017 yılının son çeyreğindeki gelişmelerde yer aldı. Buna göre holdingin geçen yılın son çeyreğindeki net kârı yüzde 48,1 oranında arttı. Dördüncü çeyrek net kârı 1 milyar 100 milyon liraya ulaştı.

Sabancı KAP’a Açıklama Yaptı

Sabancı Holding geçen yıla ait finansal gelişmeleri KAP'a bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna aktarılan bilgilere göre holdingin satışlardan elde ettiği gelir, 2017’nin son çeyreğinde yüzde 28,5’lik sıçrama kaydetti. Satış gelirlerinin toplamı ise 3 milyar 800 milyon lira oldu. Finans sektörünün dördüncü çeyrek değişimi ise yüzde 21,1’lik artışa ulaştı. Hasılat toplamda 7 milyar 600 milyon lirayı gösterdi.

Holdingin satıştan elde ettiği gelirler yılın tamamı dikkate alındığında yüzde 12 oranında artış kaydetti. Toplam gelir 13 milyar 800 milyon lira olarak hesaplandı. Finans sektöründeki toplam hasıla 27 milyar 300 milyonu bulurken, hasılattaki artış yüzde 20,7 gibi yüksek bir orana denk geldi.

KAP’a yapılan açıklamada yıllık kârın netleşmesiyle birlikte temettü dağıtma kararının alındığı da ifade edildi. Buna göre holding 1 liralık nominal değere sahip her bir pay için 0,225 liralık net kâr ödeme kararı aldı.