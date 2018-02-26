Kara Kartal Hem Taraftarını Hem Yatırımcısını Sevindirdi

Büyük derbi ardından Beşiktaş futbol takımının borsadaki hisseleri haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Beşiktaş, taraftarı kadar yatırımcısının da yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Hisseleri Yeni Haftaya Yüzde 2 Değer Artışıyla Başladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Anonim Şirketine ait hisseler, büyük derbi sonrasında haftanın ilk işlem günü olan Pazarteside açılışı yüzde 2’lik değer artışıyla yaptı. Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını memnun eden Beşiktaş, ilk işlem gününde yatırımcısını da unutmadı.

Spor Toto Süper Lig’inde büyük derbi dün yapıldı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen büyük karşılaşmadan yüzü gülerek ayrılan kara kartal oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 3 – 1 mağlup etti. Maçı statta izleyen taraftarlar da ekran başında takip eden taraftarlarda heyecanlı anlara tanıklık etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Anonim Şirketi hisseleri gün açılışında ise yatırımcının nefeslerini tutmasına neden oldu. Hisseler açılış sonrasında yüzde 2 oranında değer kazandı. Her bir hisse değer yükselişiyle birlikte 3 lira 91 kuruşa kadar yükseldi.

Fenerbahçe Hisselerindeki Kayıp Yüzde 2,5!

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketine ait hisselerse yatırımcısını memnun edecek türden olamadı. Derbideki yenilgi hisselerin değer kaybetmesine de neden oldu. Fenerbahçe’nin hisselerindeki azalış haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,5’i gösterdi. Azalış sonrasında hisseler 36 lira 76 kuruşa kadar geriledi.

Spor Toto Süper Lig’de dün oynanan karşılaşma sonrasında Beşiktaş 44 puana ulaştı. Lig sıralamasındaki yerini ise ilk üçe taşıdı. Üçüncü sıranın sahibi Beşiktaş olurken, Fenerbahçe averajla sıralamanın dördüncü ismi oldu.

Borsa İstanbul’da yer alan Galatasaray hisseleri bugüne yüzde 1,3’lük değer artışıyla başladı. Galatasaray hisseleri açılışta 6 lira 18 kuruştan işlem gördü.

Trabzonspor’a ait hisseler 26 Şubat 2018 tarihli açılışta yatay seyre devam etti. Hisseler gün açılışını 2 lira 25 kuruştan yaptı.