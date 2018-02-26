Darüşşafaka Destekçilerinden Anlamlı Koşu

155 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, 4 Mart 2018 Pazar günü Antalya’da düzenlenecek olan Runatolia Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Maratonda koşacak ya da yürüyecek gönüllülerin Darüşşafaka'da eğitim gören 4 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarını destekleyecek 40.000 TL’nin toplanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan Adım Adım oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarım!” çağrısıyla Darüşşafaklı çocuklar için herkesi Runatolia Maratonu’nda koşmaya davet ediyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar maraton başvurularını yapabilecek. Detaylı bilgi ve katılım için www.darussafakka.org web sitesi ziyaret edilebilirsiniz.