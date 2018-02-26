MediaMarkt Büyümeye Devam Ediyor
Advert Advert Advert

MediaMarkt Büyümeye Devam Ediyor


MediaMarkt Büyümeye Devam Ediyor
MediaMarkt Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 26-02-2018 Saat: 11:26
Anasayfa Şirketler MediaMarkt Büyümeye Devam Ediyor

Teknoloji Markası olan MediaMarkt son dönemlerde açtığı mağazalarla birlikte büyüme hedeflerini devam ettiriyor. Son olarak 59 mağazası olduğu belirtildi.

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, Bursa’ya 2 mağaza birden açarak toplam mağaza sayısını 59’a çıkardı. Ayrıca şehirdeki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası oldu

Avrupa’nın en hızlı büyüyen elektronik perakende markası MediaMarkt, Bursa’ya yatırım yapmaya devam ediyor. 24 Şubat Cuma günü Korupark Alışveriş Merkezi ve Carrefour Alışveriş Merkezi’nde açılan 2 mağazayla şehirdeki mağaza sayısını 5’e çıkaran MediaMarkt, 15 bin m2’lik toplam alanıyla Bursa’daki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası oldu. 2017’de sergilediği başarılı performansı 2018 yılında da sürdüren MediaMarkt, Türkiye genelinde mağaza sayısını 59’a yükseltti. MediaMarkt Korupark’ın açılışı ise Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Hedefimiz Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Elektronik Perakendecisi Olmak’

Bursa’yı önemli bir yatırım merkezi olarak gördüklerini ve yatırımlarını bu doğrultuda sürdürdüklerin belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak perakende sektörünün büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem ülke ekonomisine hem de şehir ekonomilerine önemli bir ekonomik değer sağlıyoruz. Bu kapsamda Bursa’da açtığımız iki yeni mağazamızla Bursa’daki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası olduk ve Türkiye’deki toplam mağaza sayımızı 59’a çıkardık. Hedefimiz Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olmak. Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumumuzdan aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de her bütçeye uygun ve en yeni teknolojiye sahip ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz,” dedi.

mediamarkt ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti