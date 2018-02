Beşir Derneğinden Anlamlı Proje

Birçok alanda insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Beşir Derneği, ‘Kan Kardeşim’ projesiyle cana can katan bir proje daha ortaya koyuyor. Sisteminde on binlerce kayıtlı gönüllüsü bulunan Beşir Derneği, ‘Kan Kardeşim’ projesiyle bugüne kadar 106.596 ünite kan bağışı yapılmasına vesile oldu. Kızılay ile Beşir arasında imzalanan resmi protokol çerçevesinde Türkiye’nin her köşesinde kan bağış çadırları kuruluyor. ‘Kan ani değil, sürekli ihtiyaçtır’ düşüncesinden hareketle başlatılan ‘Bir Damla Bin Umut’ projesi Kızılay ve Beşir ortaklığında tüm yurtta devam ediyor.

Projenin diğer sac ayağını ise online kan bağış portalı oluşturuyor. www.kankardesim.org adresiyle erişilen bu portal, kana ihtiyacı olan kişiyle kan bağışçısını hızlı bir şekilde bir araya getiriyor.

Kan Bağışı Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Gönüllü bağışçı olacak kişi ‘kankardesim.org’ sitesine girerek kayıt formunu dolduruyor. Acil kan ihtiyacı olan kişi ise, sisteme kendi bilgilerini ve ihtiyacı olan kan grubu bilgisini girerek kayıt oluyor. Sistem o kişiyi aynı zamanda gönüllü kan bağışçısı sayıyor. Sonrasında girdiği kriterlere uygun olarak, kendisine en yakın kan bağışçılarına ulaşıyor. Kan ihtiyacı olan kişi veya yakını bu bağışçılara 149 karakterle sınırlı, içerisinde hastanın bulunduğu hastaneyi ve irtibat numarasını içeren bir mesaj ile destek talep ediyor. Sistemin misyonu, kan ihtiyacı olan kişi ile en yakın bölgedeki uygun bağışçıyı en hızlı şekilde bir araya getirmek.

Bu online platform haricinde, tüm Beşir Derneği üyeleri Kızılay’ın kan bağışı topladığı alanlara davet edilerek katılımın artmasına vesile oluyor