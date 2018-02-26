Beko Türkçe Sesli Komutlu Televizyon Üretti
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Beko Türkçe Sesli Komutlu Televizyon Üretti


Beko Türkçe Sesli Komutlu Televizyon Üretti
Beko Türkçe Sesli Komutlu Televizyon Üretti Elif İşçi - Tarih: 26-02-2018 Saat: 11:33
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Avrupa'da beyaz eşya üretimi konusunda lider konumda bulunan BEKO gurur kaynağı olarak gösterilebilecek Türkçe sesli komutlu tv üretimini piyasaya sürdü.

Avrupa’nın solo beyaz eşya lideri Beko, Türkiye’de tasarlayıp ürettiği sesli komut özelliğine sahip akıllı televizyonunu tüketicileriyle buluşturdu. Arçelik A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, her zaman daha iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için tüketici araştırmaları yapıyoruz. Türkçe sesli komut özelliğine sahip ürünümüzü tasarlarken de tüketicilerimizin akıllı TV’leri kolay kullanım ihtiyaçlarından yola çıktık. Geleceğin evleri akıllı cihazlar ve sesli kontrol sistemleriyle şekilleniyor. Sesli kontrol hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Türk tüketicisini geleceğin teknolojileriyle tanıştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi


Lider ev elektroniği markası Beko, tüketicilerine kullanım kolaylığı sağlamak için Türkçe sesli komut özelliğine sahip akıllı televizyonu geliştirdi. Türk mühendislerin tasarladığı televizyon, sesli komutla da çalışan akıllı kumandası sayesinde konuşarak TV’yi kontrol etme imkanı sunuyor.

Tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Beko’nun devreye aldığı yeni akıllı TV platformunda, Türkçe sesli komutla kanal değiştirilebiliyor; içerik aratma, uygulama başlatma, televizyonu açıp kapatma ve ses seviyesi ayarlama gibi birçok işlev daha pratik ve hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Örneğin; kanal numarasını hatırlama zorunluluğunu ortadan kaldırarak kanallar arası geçişi sesle yapmayı mümkün kılıyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, her zaman daha iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için tüketici araştırmaları yapıyoruz. Türkçe sesli komut özelliğine sahip ürünümüzütasarlarken de tüketicilerimizin akıllı TV’leri kolay kullanım ihtiyaçlarından yola çıktık. Geleceğin evleri akıllı cihazlar ve sesli kontrol sistemleriyle şekilleniyor. Sesli kontrol hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Türk tüketicisini geleceğin teknolojileriyle tanıştırmanın haklı gururunu yaşıoruz” dedi.

Üst seviyede Türkçe komut algılama ve hızlı tepki süresine sahip olan akıllı kumanda, Beko Quatro UHD+ TV’lerle birlikte sunuluyor. Beko Quatro UHD+ TV’lerdeki Quick Smart platformu ise tamamen kişiselleştirilebilir yapısı ile kullanıcılara ana menüyü diledikleri şekilde oluşturma imkanı sağlıyor.

Quatro UHD+ TV’ler 4K UHD çözünürlük, HDR, Wide Color Gamut, Video Perfection Engine gibi görüntü özellikleri sayesinde çok daha canlı renk ve akıcı görüntü sunuyor. Öne, arkaya ve aşağıya bakan 8 adet hoparlörüyle üç boyutlu ses teknolojisine sahip Beko Quatro UHD+ TV’ler güçlü ve kusursuz bir ses deneyimi yaşatıyor. İnce ve alüminyum tasarım da ürüne şıklık kazandırıyor

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