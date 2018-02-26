LG Yeni Bir Rekora İmza Attı

LG OLED Video Duvar Signage, global çapta ilgi görmeye devam ederken, bu yıl ilk kez düzenlenen 2018 AV Teknoloji Avrupa Ödülleri'nde “En İyi Projeksiyon/Görüntüleme Çözümleri Kullanımı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Amsterdam'da düzenlenen AV Teknoloji Avrupa Ödülleri, son kullanıcı işletmelere AV'deki yenilikleri ve eserleri tanıtmaya adanmış durumda.

Ödül hakkında değerlendirmelerde bulunan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha şöyle konuştu: “Digital Signage endüstrisi günümüzde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme ve yaratıcılıkla daha iyi bir geleceğin yolunu açıyor. Önümüzdeki yıllar için başarı öyküleri yazmaya devam edecek bu heyecan verici proje sayesinde, dünyaca ünlü ortaklarımız ile anılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz "dedi.

The Dubai Mall'da dünya rekoru kıran ve ödül kazanan LG video duvarı, Ağustos 2017'de Emaar Entertainment tarafından yepyeni bir alana digital signage çözümlerini taşıdı ve LG ile birlikte hareket ederek “En büyük OLED ekran”, “En iyi yüksek çözünürlüklü video duvarı” ve “En büyük yüksek çözünürlüklü video duvar” olmak üzere üç ödül birden kazanmayı başardı. 50 metre genişliğinde, iki katlı, görkemli ve dalga benzeri bir yapıdan oluşan Video Duvar, dünyanın en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi Dubai Mall'da zemin kattan tamamen görülebiliyor.

Derin Siyahlar, Gerçeğe Yakın Renkler

LG OLED ekranlar, geleneksel arkadan aydınlatmalı ekranlara kıyasla, daha geniş görüş açısına sahip mümkün olan en derin siyahları ve gerçeğe en yakın renkleri yansıtmayı başarıyor. Bu esnek LG OLED ekranlar, o bölgede gerekli olan canlı renk aralığını ve daha geniş bir görüş açısını sunarken, Dataton'ın WATCHOUT çoklu görüntüleme sistemi ve WATCHPAX 4 medya sunucuları, içerik üretimi ve dağıtımını sağlıyor.

Mega boyutlu video duvar, 820 LG Open Frame OLED signage panelleri kullanılarak oluşturuldu. Tüm kullanıcı ara yüzü ve fonksiyonlar, mekanın özel gereksinimlerine uygun olarak hazırlandı.

Çok Yönlü Kullanım

Dubai Akvaryumu’nda LG Open Frame OLED signage kullanımı, su akışının yarattığı dalgalanmaların, kavisli ekran yapısını izlemesi nedeniyle uyum sağladı. LG Open Frame OLED signage; hem manzara hem de portre modlarında, hem konveks hem de konkav eğrilere göre ayarlanarak, kamusal ve özel alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Ödül kategorisi aday süreci, Dataton tarafından dünya çapında bir video duvarını uluslararası platformda tanıtma çabalarının bir parçası olarak başladı. Dataton, ödüllü WATCHOUT çoklu görüntü üretim ve projeksiyon eşleme sisteminin, WATCHPAX ve WATCHMAX medya sunucularının yaratıcısıdır.