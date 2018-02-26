Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı
Advert Advert Advert

Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı


Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı
Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı Elif İşçi - Tarih: 26-02-2018 Saat: 11:38
Anasayfa Şirketler Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı

Yeni havalimanının yapımı tüm hızıyla devam ederken Netaş yeni bir anlaşma sonrasında projenin kablosuz ağlarının kurulum ve işletmesini de ele aldığını açıkladı.

2017 yılının şubat ayında İstanbul Yeni Havalimanı’nın kablolu ve kablosuz alan ağlarının kurulum ve işletme projesini alan Netaş, son bir yıl içinde 2. büyük anlaşmaya imza attı ve havalimanının IT altyapısında kullanılacak kesintisiz Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, işletimi ve bakım-onarım hizmetleri için İGA ile el sıkıştı.


Türkiye’nin lider dijital dönüşüm şirketi Netaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Havalimanı için 2. büyük anlaşmaya imza attı. Netaş, havalimanının IT altyapısında kullanılacak Türkiye’nin en büyük kesintisiz Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sistemlerinden birinin kurulumu gerçekleştirmek, 3 yıl işletilmesi yapmak ve 5 yıl bakım-onarım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'yle (İGA) toplamı 10,75 milyon Euro olan projenin ilk aşaması olan 7,9 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesi imzaladı. İstanbul Yeni Havalimanı içinde çalışacak olan tüm kuruluşlar da Netaş’ın kurup, işletmesini sağlayacağı IT altyapısı üzerinden hizmet alacak. Netaş, 2017 yılının şubat ayında da İGA ile 13,5 milyon Euro tutarında bir anlaşma sağlamış ve havalimanın kablolu ve kablosuz alan ağlarının kurulumu ve işletme işini üstlenmişti.

Netaş’ın CEO’su C. Müjdat Altay konuyla ilgili olarak “Ülkemizin en büyük yatırımı olup, bölgesel havacılık merkezi konumumuzu olağanüstü kuvvetlendirecek İstanbul Yeni Havalimanı projesinde ikinci imzalamış olduğumuz anlaşmadan dolayı gururluyuz. 50 yıllık başarılı bir geçmişi ardında bırakan Netaş, bugün hem sistem entegrasyonunda hem de telekom ve IT altyapı servislerinde Türkiye ve bölgenin öncü şirketidir. Tüm iş ortaklarımızla beraber ve Türkiye’nin ilk özel Telekom ArGe’sine sahip olma kültürünün getirdiği sürekli inovasyon anlayışımızla İGA’ya, İGA’dan hizmet alacak kurumlara ve yolcularına en iyi hizmeti sunacağız” dedi

netaş ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
Birçok Banka Kuşak ve Yol Projesi İçin Rekabet Halinde!
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti
S&P’un Rusya Değerlendirmesinin Ardından Ruble Yükselişe Geçti