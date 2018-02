Netal Yeni Havalimanı İçin Yeni Anlaşmaya İmza Attı

2017 yılının şubat ayında İstanbul Yeni Havalimanı’nın kablolu ve kablosuz alan ağlarının kurulum ve işletme projesini alan Netaş, son bir yıl içinde 2. büyük anlaşmaya imza attı ve havalimanının IT altyapısında kullanılacak kesintisiz Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, işletimi ve bakım-onarım hizmetleri için İGA ile el sıkıştı.



Türkiye’nin lider dijital dönüşüm şirketi Netaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Havalimanı için 2. büyük anlaşmaya imza attı. Netaş, havalimanının IT altyapısında kullanılacak Türkiye’nin en büyük kesintisiz Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sistemlerinden birinin kurulumu gerçekleştirmek, 3 yıl işletilmesi yapmak ve 5 yıl bakım-onarım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'yle (İGA) toplamı 10,75 milyon Euro olan projenin ilk aşaması olan 7,9 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesi imzaladı. İstanbul Yeni Havalimanı içinde çalışacak olan tüm kuruluşlar da Netaş’ın kurup, işletmesini sağlayacağı IT altyapısı üzerinden hizmet alacak. Netaş, 2017 yılının şubat ayında da İGA ile 13,5 milyon Euro tutarında bir anlaşma sağlamış ve havalimanın kablolu ve kablosuz alan ağlarının kurulumu ve işletme işini üstlenmişti.



Netaş’ın CEO’su C. Müjdat Altay konuyla ilgili olarak “Ülkemizin en büyük yatırımı olup, bölgesel havacılık merkezi konumumuzu olağanüstü kuvvetlendirecek İstanbul Yeni Havalimanı projesinde ikinci imzalamış olduğumuz anlaşmadan dolayı gururluyuz. 50 yıllık başarılı bir geçmişi ardında bırakan Netaş, bugün hem sistem entegrasyonunda hem de telekom ve IT altyapı servislerinde Türkiye ve bölgenin öncü şirketidir. Tüm iş ortaklarımızla beraber ve Türkiye’nin ilk özel Telekom ArGe’sine sahip olma kültürünün getirdiği sürekli inovasyon anlayışımızla İGA’ya, İGA’dan hizmet alacak kurumlara ve yolcularına en iyi hizmeti sunacağız” dedi