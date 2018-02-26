Bayer'den Türk Tarım Şirketlerine Ağırlama

Bayer, tarım sektöründe sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılmasına odaklanan Gıda Zinciri Ortaklığı girişimi çerçevesinde Dünyanın önde gelen Uluslararası Meyve ve Sebze Fuarı Fruit Logistica’da Türkiye’den dört tarım şirketini ağırladı.

Bayer , fuar kapsamında küçük ölçekli çiftçilere katkı sağlamak için anlaşmaya vardığı uluslararası sivil toplum kuruluşları Solidarad ve Triptolemos ile de iş birliğine imza attı.

İstanbul, 26 Şubat 2018 – Bayer, geçtiğimiz günlerde Berlin’de gerçekleşen Uluslararası Meyve ve Sebze Fuarı Fruit Logistica’da, Gıda Zinciri Ortaklığı programı kapsamında Türkiye’de iş birliği yaptığı yerel üreticiler Gülbudak A.Ş., Alara Tarım, Özgür Tarım ve Doluca yetkililerini ağırladı. Fuara katılan üreticiler, yeni iş birliği ağları kurma, ürünlerini tanıtma ve dünyada taze mevye ve sebze alanındaki en yeni trendler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

Bayer, dünya genelinde yürüttüğü Gıda Zinciri Ortaklığı girişimi çerçevesinde program paydaşlarını bir tohumun rafa ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde güvenlik, kalite, satın alınabilirlik, şeffaflık sağlayan değerler zinciri etrafında toplamayı ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’den halihazırda programa dahil olan ya da dahil olması planlanan başka şirketlerde bulunuyor.

Yeni STK İş Birlikleri Açıklandı

Bayer, Fruit Logistica Fuarı’nda aynı zamanda küçük ölçekli çiftçilere katkı sağlamak için uluslararası sivil toplum kuruluşları Solidaridad ve Triptolemos ile anlaşmaya vardığını da duyurdu. Sorumlu, çevreye duyarlı ve kazançlı tedarik zincirlerini destekleyen sivil toplum kuruluşu Solidaridad ile yapılan iş birliği kapsamında küçük çiftliklerin üretkenliğin artırılması ve BayG.A.P projesinin de dahil olduğu eğitimler ve destekler aracılığıyla çiftçilerin sosyo-çevresel sertifika standartlarına ulaştırılması amaçlanıyor. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek projeler arasında Meksika, El Salvador, Honduras ve Nikaragua’daki şeker endüstrisinde faaliyet gösteren küçük çiftçiler için geçim düzeyi, gıda güvenliği, entegre arazi yönetimi, iklim değişikliği gibi konuların iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Bayer ve Solidaridad, yaklaşık 1,500 küçük ölçekli şekerkamışı üreticisinin teknoloji, finansal modeller ve uzmanlığa daha iyi erişim sağlamasını amaçlıyor. Gıda güvenliği ve daha eşitlikçi bir küresel gıda sistemi için çalışan bağımsız Triptolemos Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında ise çiftçilerin sürdürülebilir gıda üretimi konusunda bilgilendirilmesi için yeni eğitim programlarının ve materyallerinin oluşturulmasına odaklanılıyor.