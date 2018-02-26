En Çok Mobil Alışveriş Yapıyoruz

Sosyal ağların %90'a varan oranlarda mobil cihazlardan takip edildiği günümüzde, e-posta iletişimi ve alışveriş gibi işlemleri de %50 oranında mobil aygıtlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu durum pazarlama açısından mobili cazip bir kanal hâline getirirken, yeni trendlerin de ortaya çıkmasına neden oluyor.

Euromessage, Visilabs ve Semanticum markaları ile omni-kanal pazarlama teknolojilerini bünyesinde toplayan Related Digital, 2018 yılına damgasını vuracak omni kanal pazarlama trendlerini altı ana başlık altında raporladı.

Dijital teknolojilerin en fazla etki ettiği alanların başında gelen pazarlama dünyası, müşteriyle her kanaldan temas kuran omni kanal iletişim anlayışıyla yeni trendler meydana getiriyor. Geleneksel perakende pazarlamanın yanı sıra, dijital, mobil, e-posta, sosyal medya ve içerik yoluyla pazarlama kanallarında gelişen teknolojinin yıkıcı etkilerini görmek mümkün. Related Digital tarafından yayımlanan 2018 Pazarlama Trendleri raporu, markaların ve tüketicilerin 2018'de karşılaşacakları yeni ve trend uygulamaları listeliyor.

İki Alışverişten Birini Mobilden Yapıyoruz

Sosyal ağların %90'a varan oranlarda mobil cihazlardan takip edildiği günümüzde, e-posta iletişimi ve alışveriş gibi işlemleri de %50 oranında mobil aygıtlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu durum pazarlama açısından mobili cazip bir kanal hâline getirirken, yeni trendlerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Related Digital raporuna göre 2018 yılında sadece mobil cihazlar baz alınarak tasarlanan yeni nesil web sitelerinin yükselişine tanık olacağız.

WhatsApp Reklamlarına Hazır Mısınız?

Dijital pazarlamanın kişiselleştirilmiş ve katılımcı bir alışveriş deneyimi sunma çabasının, son kullanıcılar için daha karmaşık ve kompleks bir tecrübeye dönüşmemesi gerekiyor. Bu nedenle 2018 yılında dijital pazarlamayla başlayıp, satın almayla tamamlanan süreci en basite indirgeyebilen markalar rekabette öne sıyrılacak. Related Digital 2018 Pazarlama Trendleri raporunda ayrıca 2018 yılı içinde Facebook Messenger ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının önümüzdeki dönemde bir reklam mecrası hâline geleceği belirtiliyor. Şirketlerin artık tüketiciye ulaşmak için anlık mesajlaşma ve chatbot gibi yeni nesil teknolojileri devreye aldığına vurgu yapan rapor, yapay zekanın önümüzdeki dönemde dijital pazarlamanın vazgeçilmezi olacağını öngörüyor.

Mağazalar Birer Cemiyete Dönüşüyor

Teknoloji devleri geleneksel mağazacılığı bir deneyim merkezine dönüştürme trendine öncülük ediyor. Sanatsal aktiviteler ve teknoloji atölyeleriyle zenginleştirilmiş "yaşam alanları", tüketiciler için de birer cazibe merkezi halini alıyor. 2018 Pazarlama Trendleri raporuna göre insanların rahatlayabileceği, arkadaşlarıyla buluşacağı ve hafta sonları yerel sanatçıları dinleyebileceği açık hava plazaları perakende pazarlamanın yeni trendi olmaya aday.

Şans Değil, Pazarlama Trendi: Influencer Marketing

Tüketicilerin güven temelli bir bağ kurabildiği kanaat önderi sosyal medya kullanıcıları, yani influencer'lar, toplulukların alışveriş alışkanlıklarına yön vermeye 2018 yılında da devam edecek. Markalar için de Z kuşağına ulaşmada en etkili yöntemlerden biri olan influencer marketing, sosyal medya kanalıyla gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürecek.

İçerik Sayısı Azalsa Da Nitelik Artıyor

Omni kanal pazarlamanın en kritik bileşenlerinden biri olan içerik pazarlamasında yapılan araştırmalar, en başarılı blog sahiplerinin artık daha az ve daha dolu içerik yayımladığını gösteriyor. Related Digital, 2018 Pazarlama Trendleri raporunda markaların yenilikçi hikayelere yoğunlaşarak, bu içerikleri doğru insanlarla buluşturmak için gerekli yatırımları yapmasını öneriyor.

Related Digital 2018 Pazarlama Trendleri Raporuna Göz Atın:

Related Digital tarafından yayımlanan güncel raporda, Perakende, Dijital, Mobil, E-posta, Sosyal Medya ve İçerik başlıkları altında omni kanal pazarlamanın 2018 trendleri detaylı biçimde mercek altına alınıyor.