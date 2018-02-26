Organik Tarım 178 Ülkede! Pazar 89,7 Milyar Dolara Yükseldi

Küresel organik tarım raporu yayımlandı. Buna göre organik ürünlerin pazardaki hacmi 2017 senesinde 89 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Organik Tarım Dünyası Raporu Yayımlandı! İşte Raporun Ayrıntıları

Organik Tarım Dünyası adı altında yayımlanan rapor organik ürün pazarının gelişimini gözler önüne serdi. Söz konusu raporu Organik Tarım Araştırmaları Enstitüsü ile Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu ortaklaşa yürütülen çalışmalarla hazırladı.

Küresel pazar hakkında önemli bilgiler içeren rapor, organik ürün pazarındaki yükselişi kanıtlar nitelikte oldu. Organik Tarım Dünyası raporuna göre organik tarım faaliyetleri dünya genelinde 178 farklı ülkede yapılıyor. Bu kapsamda üretim 47 milyar 800 milyon hektarlık alanda gerçekleşiyor. Organik ürün pazarına yönelik yapılan çalışmalarsa 2 milyon 700 bin kişiyi istihdam ediyor.

Rapora göre organik tarımda en fazla üretime imza atan ülke Avusturalya oldu. Bunu Çin ve Arjantin takip etti. Avusturalya üretimi 27 milyar 100 milyon hektara kadar yükseltti. Arjantin’deki organik üretim faaliyetleri ise 3 milyon hektarlık alana yayıldı. Çin bu kapsamda üretim için 2 milyon 300 bin hektarlık alanı organik ürün üretimine ayırdı.

Türkiye’deki üretimse tarım alanlarının sadece yüzde 1,4’lük kısmında devam ediyor.

Organik Üründe En Büyük Pazar ABD Oldu

Organik ürün pazarının küresel boyutunu ise Ecovia Intelligence adlı şirket yaptı. Araştırma sonuçlarına göre 1999 yılından 2006’ya kadar pazardaki büyüklük sadece 15 milyar 200 milyon dolar olarak belirlendi. Takvimler 2016’yı gösterdiğinde pazardaki büyüklük 89 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

Küresel platformda ABD pazardaki lider ülke olarak tespit edildi. Ülkenin organik ürün pazarı 48 milyar dolara denk geldi. Almanya ise pazarda 11 milyar 700 milyon dolarlık sınıra ulaştı. Fransa listenin üçüncüsü olurken, pazarın büyüklüğü 8 milyar 200 milyon dolar olarak kayda geçti.