Türk Telekom ile McAfee Güçlerini Birleştirdi

McAfee ve Türk Telekom iş birliklerini genişleterek, tek paketle tüm cihazlarda güvenlik sağlayacak Türk Telekom Total Protection çözümünü duyurdu

McAfee güvencesiyle sunulan Türk Telekom Total Protection, mobil ve genişbant abonelerin tüm cihazlarını tek bir çözümle korumasını sağlarken, McAfee ve Türk Telekom arasındaki iş ortaklığını genişletiyor.

Mobil Dünya Kongresi, Barselona - 26 Şubat 2018 – McAfee ve Türk Telekom stratejik ortaklıklarını genişletti ve farklı türdeki pek çok cihaza güvenlik sağlayan Türk Telekom Total Protection adlı yeni çözümlerini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen yeni koruma çözümü, Mart 2018'den itibaren Türk Telekom'un mobil ve genişbant müşterilerine sunulacak. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olarak farklı paketler arasında seçim yapabilecek. Türk Telekom Total Protection müşterilerin sahip olduğu veriyi, belgeleri ve cihazları virüslere, istenmeyen içeriklere ve zararlı yazılımlara karşı koruyacak.

McAfee ve Türk Telekom arasındaki ortaklık, telekom liderinin bilgisayarlar için sunduğu internet koruma çözümüne kadar uzanıyor. Türk Telekom, abonelerine 10 yıldır McAfee güvencesiyle PC koruma hizmeti sunuyor. Türk Telekom Total Protection, firma tarafından müşterilerine sunulan ve farklı türdeki pek çok cihazı kapsayabilen ilk koruma çözümü olarak önem taşıyor.

Tüketicilerin gerek evlerinde gerekse dışarıdayken her geçen gün daha fazla internet kullandığını dile getiren McAfee Global Tüketici Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Pedro Gutierrez, bu trende paralel olarak güvenlik risklerinin de artış gösterdiğini vurguluyor: "McAfee her gün yeni ve artan türde tehditler gözlemliyor. Türk Telekom, bizim tüketicileri bu tür tehditlerden koruma vizyonumuzu paylaşıyor. Böylelikle kullanıcılar kaç farklı cihaz kullanırsa kullansın; ister evlerinde ister dışarıda internete bağlıyken her an huzurlu ve güvenli hissetmeleri mümkün oluyor."

Türk Telekom Total Protection’ın McAfee güvencesiyle kapsamlı bir online koruma sunduğunu sözlerine ekleyen Gutierrez, "Sunduğumuz bu çözüm, zararlı yazılımlara karşı testler yapan Alman AV-Test laboratuvarının değerlendirmelerinde mümkün olan en yüksek skora ulaştı ve 'En İyi Ürün' olarak belirlendi. Yani Türk Telekom müşterileri farklı cihazları arasında kullanabilecekleri, yüksek güvenlik sunmasına karşın uygun fiyatlı bir çözüm elde etmiş oluyor." dedi.

Lisanslamanın cihaz başına değil, kullanıcı başına yapılması sayesinde birden fazla aygıtı tek bir paket üzerinden korumanın mümkün olduğunu ifade eden Türk Telekom Pazarlama Direktörü Hakan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Telekom ağına her gün farklı cihazlarla bağlanan müşterilerimiz için bu harika bir haber. McAfee ile devam eden ortaklığımızda attığımız bu yeni adımla birlikte müşterilerimize, internete bağlanmak için kullandıkları her cihazda daha güçlü bir deneyim sağlıyoruz. McAfee'yi seçtik, çünkü geliştirdikleri çözüm en yüksek güvenlik puanlarını aldı, kolaylıkla kuruluyor. Bu sayede müşterilerimizin, piyasada bulunan en iyi güvenlik çözümlerinden birine kolayca erişebilmelerini istiyoruz."